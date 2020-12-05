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Выплаты на детей от 3 до 7 лет: каким будет повышение с 2021 года

17:15 05.12.2020 Фото: piqsels
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Семьи с низкими доходами, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет, могут рассчитывать на получение повышенных пособий уже с начала наступающего года. Речь идет о семьях, в которых при нынешнем механизме расчета данной выплаты доход на одного человека все равно не достигает размера ПМ.

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В октябре уходящего года стало известно об изменении порядка проведения выплат на детей

В Минтруда РФ завершили разработку проекта, предусматривающего повышение размера пособия на ребенка, ежемесячно выплачиваемого семьям, у которых невысокие доходы.

C 1 января 2021-го детские выплаты вырастут в два раза и достигнут величины прожиточного минимума (ПМ). Рассчитывать на повышенные пособия можно только тем российским семьям, в которых среднедушевые доходы, с учетом уже начисляемой им ежемесячно выплаты (в среднем около 5,5 тысячи на одного ребенка), не выше ПМ.

Средний ПМ трудоспособного гражданина в российских субъектах составляет на данный момент 11 510 рублей, напомнили в Министерстве труда. В столице и Санкт-Петербурге размеры ПМ другие.

Выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет ввели в 2020 году

Реализация инициативы об обеспечении ежемесячных выплат на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет, если доходы его семьи не достигают ПМ, стартовала в нашей стране 1 января уходящего года.

Финансовую поддержку со стороны государства в настоящее время получают свыше 4,2 миллиона детей. В Минтруда РФ уточнили, что на выплаты таких пособий власть выделила ранее 202 миллиарда рублей.

Повышение выплаты на ребенка от 3 до 7 лет с 2021 года – инициатива Путина

Семьи с низкими доходами, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет, могут рассчитывать на получение повышенных пособий уже с начала наступающего года. Речь идет о семьях, в которых при нынешнем механизме расчета данной выплаты доход на одного человека все равно не достигает размера ПМ.

Инициатива о повышении принадлежит Владимиру Путину – президент озвучил ее в ходе встречи с сенаторами в сентябре. По подсчетам специалистов Минтруда, чтобы расширить меры социальной поддержки российского населения, понадобится около 95 миллиардов рублей.

Порядок выплат на детей изменили в связи с пандемией

В октябре уходящего года стало известно об изменении порядка проведения выплат на детей. Пособие на ребенка в возрасте до трех лет будет начисляться в автоматическом режиме до 1 марта 2021-го. Этот момент предусмотрен законопроектом, предполагающим упрощенный порядок получения пособий на детей. Документ уже приняла Госдума.

Напомним, аналогичного механизма выплат гражданам придерживались в России в период с 1 апреля до 1 октября 2020-го. Начиная со 2 октября, для оформления выплат заявителю нужно лично являться в органы социального обеспечения.

Источник: Пронедра

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