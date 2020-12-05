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Кто получит две пенсии в декабре 2020 года, разъяснение

15:15 05.12.2020 Фото: piqsels
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На февраль наступающего года российская власть запланировала повышение выплат ветеранов боевых действий, а также инвалидов всех категорий. Индексация составит в 2021-м 3,8 процента.

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Почты не будут работать в России с 1-го по 3-е января включительно

24 ноября 2020-го года зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова проинформировала о том, что размер страховой пенсии неработающего российского пенсионера вырастет на 6,3 процента в 2021 году.

На февраль наступающего года российская власть запланировала повышение выплат ветеранов боевых действий, а также инвалидов всех категорий. Индексация составит в 2021-м 3,8 процента.

С 1 апреля 2021 будет произведена индексация социальных пенсий на прогнозный индекс роста ПМ пенсионера. По словам Елены Бибиковой, это пока 2,6 процента, между тем, показатель могут впоследствии скорректировать. Представитель Совета Федерации на днях прокомментировала также появившуюся в прессе информацию о том, что некоторым россиянам можно рассчитывать на получение сразу двух пенсий в декабре уходящего года.

Разъяснение о двух пенсиях в декабре 2020 года: кто получит деньги за январь

До конца уходящего года сразу две пенсионные выплаты получат граждане, которым «Почта России» обеспечивает доставку январских денег в декабре. Елена Бибикова заверила в этом в минувший понедельник, 30 ноября.

«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — констатировала зампред социального комитета Совета Федерации.

Таковы особенности начислений в связи с предстоящими новогодними праздниками, подчеркнула г-жа Бибикова.

Точные сроки выплаты двух пенсий в декабре 2020 года

Пенсионные выплаты за январь россиянам следует ожидать в период с 25-го по 31-е декабря. Тем, кому деньги поступают на карты после 9 января, начисления произведут в положенный срок.

Пенсионерам, прибегающим к услугам «Почты России», рекомендуют внимательно следить за графиками работы местных отделений государственной службы.

Почты не будут работать в России с 1-го по 3-е января включительно. Средства, положенные к выплате после 4-го января, выдадут пенсионерам после этого дня, сообщили в Совете Федерации.

Россияне назвали «комфортные» пенсии

Представители НПФ Сбербанка России и специалисты популярного сервиса «Работа.ру» обнародовали результаты соцопроса на тему о том, какой размер пенсии наши соотечественники считают приемлемым для комфортной жизни.

Финансисты и IT-специалисты, а также строители претендуют, как выяснилось, на самые высокие пенсии – не ниже 100 тысяч рублей.

Официанты и повара называли суммы от 40 до 50 тысяч. Примерно на такие же пенсии в будущем претендуют учителя и врачи, следует из материалов исследования.

Самые скромные запросы – у сотрудников производственной сферы. По словам каждого пятого представителя этой отрасли, его вполне устроила бы пенсия в размере 30-40 тысяч рублей, резюмировали авторы исследования.

Источник: Пронедра

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