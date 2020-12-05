Как вырастет пенсия: назван точный процент индексации пенсий на 2021, 2022, 2023 годы

Индексация страховых пенсий в 2021 году превысит уровень инфляции и составит 6,3%. В 2022 и 2023 годах, согласно проекту, страховые пенсии увеличатся на 5,9% и 5,6% соответственно.

Индексация страховых пенсий в 2021 году превысит уровень инфляции и составит 6,3%

Доходы Пенсионного фонда в 2021 году составят 9,1 трлн рублей, в 2022 году — 10 трлн и в 2023 году — 10,5 трлн рублей. Закон о бюджете Пенсионного фонда на 2021-2023 годы одобрен на пленарном заседании Совета Федерации 2 декабря.

2 декабря Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на будущий год и на плановый период 2022-2023 годов.

Как рассказала заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, трансферт из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов бюджета фонда в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса и IT-компаний увеличен почти в 7 раз — с 69 млрд до 478 млрд рублей.

«В целом доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, направленных на финансовое обеспечение государственных обязательств в бюджете фонда составляет 36,8%», — сообщила сенатор.

Расходы ПФР в 2020 году запланированы в размере 9,6 трлн рублей, в 2022 году — 10,1 трлн и в 2023 году — 10,5 трлн рублей. Дефицит бюджета в следующем году составит 494,9 млрд рублей.

Индексация страховых пенсий в 2021 году превысит уровень инфляции и составит 6,3%. В 2022 и 2023 годах, согласно проекту, страховые пенсии увеличатся на 5,9% и 5,6% соответственно. «В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2021 году 17 400 рублей и увеличится к 2023 году до 19 300 рублей», — рассказала Бибикова.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2021 года вырастут на 2,6 процента. В 2022 году, согласно закону, социальные пенсии будут проиндексированы на 8,5 процента, 2023 году — на 0,9 процента.

Размер материнского (семейного) капитала после рождения первого ребёнка в 2021 году составит 483 881,83 рубля, в 2022 году — 503 237,10 рубля, в 2023 году — 523 366,58 рубля. В случае рождения (усыновления) третьего ребёнка или последующих детей размер выплаты составит в 2021 году — 639 431,83 рубля, в 2022 году — 665 009,10 рубля, в 2023 году — 691 609,46 рубля.

«Закон направлен на решение задач, определённых в Послании Президента и ориентирован на повышение уровня жизни пенсионеров и иных граждан, нуждающихся в социальной поддержке государства», — заключила сенатор.

Источник: Парламентская газета