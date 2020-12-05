Клевые искренние поздравления с Международным днем добровольца 5 декабря 2020 года

Организация Объединенных Наций проводит политику, направленную на поддержание деятельности добровольцев и повышение осведомленности об их службе с целью привлечения большего числа людей в ряды волонтеров во всем мире.

Труд добровольцев или волонтеров как теперь принято называть охватывает различные общественные сферы и направлен на безвозмездное оказание помощи во благо общества

Международный день добровольцев ежегодно отмечается 5 декабря по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 1985 года. Труд добровольцев или волонтеров как теперь принято называть охватывает различные общественные сферы и направлен на безвозмездное оказание помощи во благо общества. Волонтеры занимаются добровольной уборкой территорий, участвуют в социальных кампаниях, проводят бесплатные экскурсии по родному городу, участвуют в качестве переводчиков в спортивных соревнованиях, помогают пожилым людям в домах престарелых и детям в детских домах, выступают ликвидаторами последствий катастроф. Организация Объединенных Наций проводит политику, направленную на поддержание деятельности добровольцев и повышение осведомленности об их службе с целью привлечения большего числа людей в ряды волонтеров во всем мире.

***

Труд добровольцев важен, нужен,



Они меняют мир поройТем, что в дожди, жару и стужуПоддержат дружеской рукой.

Не ждут оплаты, поощрения,

Спокойно отдают свой труд.

У них такая точка зрения,

Они так чувствуют, живут.

Спасибо тем, кто помогает



Всем, кто слабей. Извечно так:Кто чувствует и понимает,В тех доброта — отличья знак.

***

Спасибо вам за добрые дела,

Ведь вы по доброй воле их творите!

Желаю, чтоб дорога вас вела

К множеству прекраснейших открытий,



А также к новым целям и мечтам,Которые лишь благо принесут!Здоровья, много сил желаю вам,Пускай вас всех всегда успехи ждут!

***

Спасибо вам за добровольный труд,

Он всеми нами ценится вдвойне!

Пусть вас всегда успехи в жизни ждут,



Такие люди нам нужны в стране!

Готовы показать другим пример,

Как здорово добро всегда творить!

Не требуя совсем наград взамен,

Вы мир хотите в сказку превратить!

Спасибо вам за светлые дела,

Пускай вам все сторицею вернется,

Желаем, чтобы жизнь ваша была



Счастливой и залитой ярким солнцем!

***

По доброй воле людям помогать,

Ничего не требуя взамен —

За это нужно вам всем должное отдать,

Таких, как вы, лишь маленький процент!

Желаю добрые дела приумножать,

Ведь в нашей жизни — это главное задание!



Волонтером в мире каждый может стать,Было бы на это лишь желание!

***

Всем добровольцам огромный почёт,

Ваш труд безвозмездный так важен, поверьте!

Пусть вам в каждом деле безумно везёт,

Душевные самые люди на свете!

Пусть к вам бумерангом вернётся добро,



В молитвах спасённые вас упомянут,Ведут к достижениям сотни дорог,И все ваши дни только радостней станут!

***

Добровольцы, волонтеры,

Поздравляем нынче вас.

Пусть сопутствует удача

И горит азартно глаз.

Вам хотим сказать спасибо

За старания и труды,

Пусть беда вас не коснется

И не будет пусть вражды.

Сил желаем вам, здоровья,

Храбрости и воли,

Только радостной, счастливой

И успешной доли.

***

Давайте скажем тем «Спасибо»,

Кто за бесплатно, от души,

Бросает знания и силы,

Чтоб людям помогать другим.

Он доброволец, волонтер он,

Название не меняет суть,

Всегда тревогой переполнен



Готов всем руку протянуть.

***

С Днем добровольцев поздравляю!

Ведь это лучшие на свете из людей.

Нам всем такими быть желаю,

Чтоб мир стал лучше и светлей.

Давайте станет чуточку добрее,

Давайте станем думать о других,



Чтоб отовсюду зло исчезло поскорее,И мир был соткан лишь из радостей благих.

***

Благодарим вас, волонтеры,

За честный, добровольный труд,

Свернуть вы все готовы горы,

Ведь люди помощи так ждут!

Добро творите, пусть всегда



Дела благие удаются!За годы честного трудаБлагодеяния к вам вернется!

***

Добровольцев нынче славим,

Всем желаем мы добра,

Мира, радости, удачи

И душевного тепла.

Пусть призвание вдохновляет,

Дарит радость и задор,

Пусть ведет удача с вами

Свой особый разговор.

Источник: pozdravok.ru