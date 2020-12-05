04.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Клевые искренние поздравления с Международным днем добровольца 5 декабря 2020 года

02:00 05.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Организация Объединенных Наций проводит политику, направленную на поддержание деятельности добровольцев и повышение осведомленности об их службе с целью привлечения большего числа людей в ряды волонтеров во всем мире.

% name% title
Труд добровольцев или волонтеров как теперь принято называть охватывает различные общественные сферы и направлен на безвозмездное оказание помощи во благо общества

Международный день добровольцев ежегодно отмечается 5 декабря по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 1985 года. Труд добровольцев или волонтеров как теперь принято называть охватывает различные общественные сферы и направлен на безвозмездное оказание помощи во благо общества. Волонтеры занимаются добровольной уборкой территорий, участвуют в социальных кампаниях, проводят бесплатные экскурсии по родному городу, участвуют в качестве переводчиков в спортивных соревнованиях, помогают пожилым людям в домах престарелых и детям в детских домах, выступают ликвидаторами последствий катастроф. Организация Объединенных Наций проводит политику, направленную на поддержание деятельности добровольцев и повышение осведомленности об их службе с целью привлечения большего числа людей в ряды волонтеров во всем мире.

***

Труд добровольцев важен, нужен,

Они меняют мир порой
Тем, что в дожди, жару и стужу
Поддержат дружеской рукой.

Не ждут оплаты, поощрения,
Спокойно отдают свой труд.
У них такая точка зрения,
Они так чувствуют, живут.

Спасибо тем, кто помогает

Всем, кто слабей. Извечно так:
Кто чувствует и понимает,
В тех доброта — отличья знак.

***

Спасибо вам за добрые дела,
Ведь вы по доброй воле их творите!
Желаю, чтоб дорога вас вела
К множеству прекраснейших открытий,

А также к новым целям и мечтам,
Которые лишь благо принесут!
Здоровья, много сил желаю вам,
Пускай вас всех всегда успехи ждут!

***

Спасибо вам за добровольный труд,
Он всеми нами ценится вдвойне!
Пусть вас всегда успехи в жизни ждут,

Такие люди нам нужны в стране!

Готовы показать другим пример,
Как здорово добро всегда творить!
Не требуя совсем наград взамен,
Вы мир хотите в сказку превратить!

Спасибо вам за светлые дела,
Пускай вам все сторицею вернется,
Желаем, чтобы жизнь ваша была

Счастливой и залитой ярким солнцем!

***

По доброй воле людям помогать,
Ничего не требуя взамен —
За это нужно вам всем должное отдать,
Таких, как вы, лишь маленький процент!

Желаю добрые дела приумножать,
Ведь в нашей жизни — это главное задание!

Волонтером в мире каждый может стать,
Было бы на это лишь желание!

***

Всем добровольцам огромный почёт,
Ваш труд безвозмездный так важен, поверьте!
Пусть вам в каждом деле безумно везёт,
Душевные самые люди на свете!

Пусть к вам бумерангом вернётся добро,

В молитвах спасённые вас упомянут,
Ведут к достижениям сотни дорог,
И все ваши дни только радостней станут!

***

Добровольцы, волонтеры,
Поздравляем нынче вас.
Пусть сопутствует удача
И горит азартно глаз.

Вам хотим сказать спасибо
За старания и труды,
Пусть беда вас не коснется
И не будет пусть вражды.

Сил желаем вам, здоровья,
Храбрости и воли,
Только радостной, счастливой
И успешной доли.

***

Давайте скажем тем «Спасибо»,
Кто за бесплатно, от души,
Бросает знания и силы,
Чтоб людям помогать другим.

Он доброволец, волонтер он,
Название не меняет суть,
Всегда тревогой переполнен

Готов всем руку протянуть.

***

С Днем добровольцев поздравляю!
Ведь это лучшие на свете из людей.
Нам всем такими быть желаю,
Чтоб мир стал лучше и светлей.

Давайте станет чуточку добрее,
Давайте станем думать о других,

Чтоб отовсюду зло исчезло поскорее,
И мир был соткан лишь из радостей благих.

***

Благодарим вас, волонтеры,
За честный, добровольный труд,
Свернуть вы все готовы горы,
Ведь люди помощи так ждут!

Добро творите, пусть всегда

Дела благие удаются!
За годы честного труда
Благодеяния к вам вернется!

***

Добровольцев нынче славим,
Всем желаем мы добра,
Мира, радости, удачи
И душевного тепла.

Пусть призвание вдохновляет,
Дарит радость и задор,
Пусть ведет удача с вами
Свой особый разговор.

Источник: pozdravok.ru

5 декабря 2020 Международный день добровольцев поздравления стихи ООН
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Спасибо вам за добровольный труд!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Совсем постройневшая и моложавая Алла Пугачева в кожаных брюках показала свежее фото с подросшим сыном
03:03 05-12-2020
Совсем постройневшая и моложавая Алла Пугачева в кожаных брюках показала свежее фото с подросшим сыном
Клевые искренние поздравления с Международным днем добровольца 5 декабря 2020 года
02:00 05-12-2020
Клевые искренние поздравления с Международным днем добровольца 5 декабря 2020 года
5 декабря - Международный день добровольцев: Традиции и светлые поздравления в праздник
01:00 05-12-2020
5 декабря - Международный день добровольцев: Традиции и светлые поздравления в праздник
Праздник ниндзя отмечается 5 декабря 2020 года. В чем особая сила этих людей?
23:20 04-12-2020
Праздник ниндзя отмечается 5 декабря 2020 года. В чем особая сила этих людей?
Дело об изнасиловании и побоях возбудят против погибшего отца сестер Хачатурян
22:44 04-12-2020
Дело об изнасиловании и побоях возбудят против погибшего отца сестер Хачатурян
Рудковская судится за Гном Гномыча: СМИ написали о синдроме Аспергера у ее сына
22:28 04-12-2020
Рудковская судится за Гном Гномыча: СМИ написали о синдроме Аспергера у ее сына
Грустные глаза: Золотой айфон не развеселил дочь Киркорова в день рождения
22:20 04-12-2020
Грустные глаза: Золотой айфон не развеселил дочь Киркорова в день рождения
Путин заметил рост экономической активности россиян: Кредитов берут больше 2
21:58 04-12-2020
Путин заметил рост экономической активности россиян: Кредитов берут больше
Всемирный день почв отмечается 5 декабря: Значение важной даты и традиции этого дня
21:50 04-12-2020
Всемирный день почв отмечается 5 декабря: Значение важной даты и традиции этого дня
Арестовали блогера Reeflay за смерть подруги в прямом эфире. Видео допроса опубликовал СК
21:33 04-12-2020
Арестовали блогера Reeflay за смерть подруги в прямом эфире. Видео допроса опубликовал СК