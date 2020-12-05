Клевые искренние поздравления с Международным днем добровольца 5 декабря 2020 года

Международный день добровольцев ежегодно отмечается 5 декабря по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 1985 года. Труд добровольцев или волонтеров как теперь принято называть охватывает различные общественные сферы и направлен на безвозмездное оказание помощи во благо общества. Волонтеры занимаются добровольной уборкой территорий, участвуют в социальных кампаниях, проводят бесплатные экскурсии по родному городу, участвуют в качестве переводчиков в спортивных соревнованиях, помогают пожилым людям в домах престарелых и детям в детских домах, выступают ликвидаторами последствий катастроф. Организация Объединенных Наций проводит политику, направленную на поддержание деятельности добровольцев и повышение осведомленности об их службе с целью привлечения большего числа людей в ряды волонтеров во всем мире.
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Труд добровольцев важен, нужен,
Тем, что в дожди, жару и стужу
Поддержат дружеской рукой.
Не ждут оплаты, поощрения,
Спокойно отдают свой труд.
У них такая точка зрения,
Они так чувствуют, живут.
Спасибо тем, кто помогает
Кто чувствует и понимает,
В тех доброта — отличья знак.
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Спасибо вам за добрые дела,
Ведь вы по доброй воле их творите!
Желаю, чтоб дорога вас вела
К множеству прекраснейших открытий,
Которые лишь благо принесут!
Здоровья, много сил желаю вам,
Пускай вас всех всегда успехи ждут!
***
Спасибо вам за добровольный труд,
Он всеми нами ценится вдвойне!
Пусть вас всегда успехи в жизни ждут,
Готовы показать другим пример,
Как здорово добро всегда творить!
Не требуя совсем наград взамен,
Вы мир хотите в сказку превратить!
Спасибо вам за светлые дела,
Пускай вам все сторицею вернется,
Желаем, чтобы жизнь ваша была
***
По доброй воле людям помогать,
Ничего не требуя взамен —
За это нужно вам всем должное отдать,
Таких, как вы, лишь маленький процент!
Желаю добрые дела приумножать,
Ведь в нашей жизни — это главное задание!
Было бы на это лишь желание!
***
Всем добровольцам огромный почёт,
Ваш труд безвозмездный так важен, поверьте!
Пусть вам в каждом деле безумно везёт,
Душевные самые люди на свете!
Пусть к вам бумерангом вернётся добро,
Ведут к достижениям сотни дорог,
И все ваши дни только радостней станут!
***
Добровольцы, волонтеры,
Поздравляем нынче вас.
Пусть сопутствует удача
И горит азартно глаз.
Вам хотим сказать спасибо
За старания и труды,
Пусть беда вас не коснется
И не будет пусть вражды.
Сил желаем вам, здоровья,
Храбрости и воли,
Только радостной, счастливой
И успешной доли.
***
Давайте скажем тем «Спасибо»,
Кто за бесплатно, от души,
Бросает знания и силы,
Чтоб людям помогать другим.
Он доброволец, волонтер он,
Название не меняет суть,
Всегда тревогой переполнен
***
С Днем добровольцев поздравляю!
Ведь это лучшие на свете из людей.
Нам всем такими быть желаю,
Чтоб мир стал лучше и светлей.
Давайте станет чуточку добрее,
Давайте станем думать о других,
И мир был соткан лишь из радостей благих.
***
Благодарим вас, волонтеры,
За честный, добровольный труд,
Свернуть вы все готовы горы,
Ведь люди помощи так ждут!
Добро творите, пусть всегда
За годы честного труда
Благодеяния к вам вернется!
***
Добровольцев нынче славим,
Всем желаем мы добра,
Мира, радости, удачи
И душевного тепла.
Пусть призвание вдохновляет,
Дарит радость и задор,
Пусть ведет удача с вами
Свой особый разговор.
Источник: pozdravok.ru