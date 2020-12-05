Традиции и история дня добровольца в России 5 декабря. Яркие поздравления с праздником для волонтеров

Понятие «доброволец» в России стало синонимом проявления высшего чувства патриотизма, когда граждане отправлялись на фронт, не дожидаясь призыва на службу.

Волонтерство может охватывать различные стороны общественной жизни

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра), установленный Указом Президента РФ № 572 от 27 ноября 2017 года.

Учреждению праздника предшествовала длительная история развития волонтёрского движения в России, а выбор даты пал на день, когда отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, установленный в 1985 году по решению Генеральной Ассамблеей ООН.

История добровольческого (волонтёрского) движения в России берёт своё начало ещё в период Древней Руси. Тогда оно было связано с социальным явлением благотворительности и взаимопомощи. Этому способствовали общинный характер жизни и труда, а также единая вера. Позднее благотворительность ради реализации общественно и государственно значимых проектов стала характерной чертой представителей высших сословий, оказывавших финансовую поддержку для их осуществления. На уровне общества фраза «всем миром» означала готовность оказания посильной помощи и участия, как в судьбе отдельных граждан, так и при решении важных социальных задач.

В конце 19 века в России появились попечительские организации для бедных людей, осуществлявшие свою деятельность на основе пожертвований и за счёт работы в них добровольцев. В конце концов, понятие «доброволец» в России стало синонимом проявления высшего чувства патриотизма, когда граждане отправлялись на фронт, не дожидаясь призыва на службу.

Советский период истории дал настоящий толчок развитию добровольческого движения. Многие «стройки века», от которых зависело благополучие и развитие государства возводились при самом непосредственном участии добровольцев. Их ориентирами были вера в справедливость, чувство долга перед Родиной, ответственность за судьбу страны и её будущее.

По сути, добровольческое или как его сегодня часто называют волонтёрское движение, основано на добровольном безвозмездном участии граждан в реализации всё тех же социально значимых проектов. Движение может охватывать различные стороны общественной жизни и является одной из важных составляющих гражданского общества.

Волонтёров можно увидеть при ликвидации последствий стихийных бедствий, оказывающими помощь сотрудникам МЧС, участвующими в поисках пропавших детей, помогающими людям с ограниченными физическими возможностями, участвующими в проведении крупных спортивных и культурных мероприятий и т.д.

Деятельность волонтёрских и добровольческих некоммерческих общественных организаций регламентируется определёнными правовыми нормами, в том числе международного характера, как, например, Всемирная декларация добровольцев.

Учреждение праздника, преследовало целью не только отметить вклад добровольцев в решение социально-значимых задач. Оно было направлено на дальнейшее развитие добровольческого движения, вовлечение в него подростков и молодёжи для их успешной социализации и воспитания. С той же целью 2018 год, в который праздник в России впервые отмечался на официальном уровне, был объявлен Годом добровольца (волонтёра). Он завершился Международным форумом добровольцев, прошедшим в декабре в Москве, праздничным концертом и объявлением лауреатов Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018».

Поздравления в праздник

Помощь ближнего — главная надежда любого человека. Бездушие и бессердечность убивают мир человеческих отношений. Спасибо вам, волонтеры, за ваше подаренное другим время, за ваш труд и радушие. Пусть ваш пример будет показателен для всех. Ваше сердце никогда не станет пустым на чувства, а ваша жизненная энергия не угаснет. Благородство ваше не знает границ.

С Днем волонтера поздравляем людей с широкой душой, полной доброты и отзывчивости! Деятельность волонтера достойная и бескорыстная. Спасибо и низкий поклон за ваш труд, постоянное желание помочь нуждающимся! Желаем, чтоб за ваши чистые сердца вы получили много подарков судьбы в виде здоровья, счастья, любви и долголетия.

Дорогие волонтеры! С профессиональным праздником вас! Благодаря вам и вашим усилиям, этот мир становится добрее, безопаснее, счастливее. Счастья вам, процветания, жизненной энергии, новых важных достижений. С Днем волонтера!

С Днем волонтера вас сердечно поздравляем!

С прекрасной миссией на Землю вы пришли:

Творите вы добро, всем людям помогая,

Туда, где боль и тьма, несете свет любви!

Желаем вам, друзья, душевных сил и света,

Надежно пусть судьба от всех невзгод хранит,



Вы в шторме маяки, вы звезды, что с рассветомНе гаснут, а от зла добром спасают мир!

Прекрасные сердца и солнечные души,

Как много добрых дел вы сделали для всех!

Пусть небо вам воздаст здоровьем самым лучшим

И счастьем, чтоб в глазах искрился яркий свет!

Спасибо разрешите вам сказать.

От всей души с Днем волонтера всех поздравить.



Так важно помощь человеку оказать,Наедине с бедою не оставить.

Благодарим за бескорыстный труд мы вас.

Желаем самых лучших достижений.

Пусть светлым будет каждый день и час.

Удачи вам и героических свершений.

Дорогие волонтеры,

Вас за труд благодарим!



Безвозмездно, добровольноПомогаете другим.

Трудитесь не ради сцены,

Денег, славы и машин.

Труд ваш важен, очень ценен,

Вам спасибо от души!

Поздравляем, дорогие,

Просим дальше продолжать.



Ждет пусть за дела благиеВас земная благодать!

На благо жить — вот ваше кредо,

Спешить на помощь нужно всем.

Без отдыха и без обеда

Решать так много всех проблем.

С Днем волонтера поздравляем!

Желаем силы вам беречь.



Отметить классно день желаем.Приятных, добрых, важных встреч.

Достойна волонтёрская работа уважения,

Ведь нужно очень много сил, терпения!

Волонтёры помогать другим стремятся,

А добро — это огромное богатство!

Тебе желаю в этот праздник мира и уюта,

Чтоб были дни твои поярче, чем салюты!



Светлейшего желаю настроения,Чтобы исчезли навсегда печали и сомнения!

Ты очень добрый человек:

Творишь добро с утра до ночи,

И не за щедрый очень чек,

А просто потому, что хочешь.

Ты волонтер, спасатель ты,

К тебе бегут с любой бедою!



Ты явью делаешь мечтыИ окружаешь теплотою.

Тебе хочу я пожелать

В твой самый лучший в мире праздник

И о себе не забывать.

Желаю радости и счастья!

Источник: calend.ru