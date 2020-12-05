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5 декабря - Международный день добровольцев: Традиции и светлые поздравления в праздник

01:00 05.12.2020 Фото: pxhere.com
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Программа добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) мобилизует тысячи добровольцев по всему миру, содействуя установлению мира и развитию.

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Во Всемирной декларации добровольцев сказано, что они имеют право посвящать свой талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая за это вознаграждения

«Роль добровольчества в содействии достижению целей в области устойчивого развития, которая проявляется в самых разнообразных и постоянно меняющихся формах, заслуживает твердой поддержки со стороны правительств и других субъектов. В этот Международный день я благодарю добровольцев за то, что они делают, чтобы никто не был забыт».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила (в резолюции 40/212) правительствам ежегодно 5 декабря отмечать Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (International Volunteer Day for Economic and Social Development) или, коротко и понятно, — Международный день добровольцев (International Volunteer Day).

Добровольцы (а в последние годы все чаще можно услышать трансформированное из английского — волонтеры) — это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине многочисленны и разнообразны.

Например, такие люди добровольно вызываются помогать убирать общественную территорию, распространять плакаты или брошюры социальной кампании, готовы бесплатно проводить экскурсии по родному городу, быть переводчиками на больших международных спортивных соревнованиях. Более того, добровольцы помогают персоналу в детских домах и домах престарелых, спешат на помощь при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Во Всемирной декларации добровольцев сказано, что они имеют право посвящать свой талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая за это вознаграждения.

Общество, несомненно, нуждается в результативном труде волонтеров. ООН постоянно призывает государства принимать меры в целях повышения осведомленности о важном вкладе службы добровольцев, и тем самым побуждать еще больше людей во всех сферах деятельности предлагать свои услуги в качестве добровольцев как на родине, так и за рубежом.

Программа добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) мобилизует тысячи добровольцев по всему миру, содействуя установлению мира и развитию. ДООН выступает за укрепление роли добровольцев и тесно работает с партнерами в области включения добровольческой деятельности в программы развития. Ежегодно более 8 тысяч добровольцев ООН работают во взаимодействии с подразделениями ООН в самых сложных условиях по всему миру. 13 тысяч добровольцев ООН, действуя дистанционно, выполняют более 20 тысяч заданий по линии UNV Online.

Сегодняшний День даёт возможность добровольцам и различным организациям отпраздновать свою работу, поделиться своими ценностями и рассказать о себе на уровне сообществ, неправительственных организаций, организаций системы ООН, правительства и частного сектора. Кстати, каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определённой теме.

Поздравления с Днем добровольцев 2020

***

Добровольцы- люди непростые.

Бескорыстность- это их конек.
Души и сердца их золотые.
Кто еще, скажите, так бы смог?
Праздник их сегодня. Это значит,
Поздравлений будет им- не счесть.
Радости вам, счастья и удачи!
Будьте таковыми, как вы есть!

***

Они всегда спешат на помощь,
Не нужно их просить и звать.
Хоть днем придут, хоть ночью в полночь.
И долго не заставят ждать.
Вам, добровольцы, в праздник этот
Сказать спасибо мы хотим.
Ведь там, где вы- там много света.
Пусть будет свет ваш негасим.

***

По доброй воле вы всегда
На помощь день и ночь спешите.
Сквозь дни, недели и года
Дела благие вы вершите.
Сегодня праздник ваш и вы
Примите наши поздравленья.
Пусть пожеланья не новы,

Но от души все- без сомненья.

 ***

Декабрь, пятое число.
День добровольцев отмечаем.
Букет из самых добрых слов
Мы им от всей души вручаем.
Им благодарны мы за все,
За бескорыстность, человечность.

Их доброта весь мир спасет.
Синоним им- добросердечность.

 ***

Те, кто по зову сердца всегда
Мчатся на помощь сквозь бури невзгод.
Те кто в жару, дождь, ветра, холода
Частичку себя другим отдает.
Их добровольцами люди зовут.

Их поздравляют сегодня они.
Оды, хвалы, дифирамбы поют.
Господи, ты добровольцев храни.

***

Доброта их сердец
Необъятна и бескрайна.
Добровольцем ведь не станет,
Заглянувший к ним случайно.

Только тот, кто боль чужую
Примет, будто бы свою,
Сможет помощь оказать
Нужную и своевременную.

***

Чтоб никто не чувствовал
Себя брошенным, одиноким,
Чтоб не просто жизнь коротал,

Убеждаясь, что мир жестокий,
Люди эти окажутся рядом
И протянут всегда руку помощи.
А бывает, достаточно взгляда,
Чтоб очнулась душа от немощи.

Источник: calend.ru

5 декабря 2020 International Volunteer Day история Международный день добровольцев поздравления праздник Антониу Гутерриш ООН UNV Online ДООН
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