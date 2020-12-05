С Днем волонтера добрые и теплые поздравления 5 декабря 2020 года в прозе от всей души

Помощь ближнего — главная надежда любого человека. Бездушие и бессердечность убивают мир человеческих отношений. Спасибо вам, волонтеры, за ваше подаренное другим время, за ваш труд и радушие. Пусть ваш пример будет показателен для всех. Ваше сердце никогда не станет пустым на чувства, а ваша жизненная энергия не угаснет. Благородство ваше не знает границ.
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С Днем волонтера поздравляем людей с широкой душой, полной доброты и отзывчивости! Деятельность волонтера достойная и бескорыстная. Спасибо и низкий поклон за ваш труд, постоянное желание помочь нуждающимся! Желаем, чтоб за ваши чистые сердца вы получили много подарков судьбы в виде здоровья, счастья, любви и долголетия.
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Пусть времени и сил хватает на все запланированное и намеченное. Пусть ваши действия всегда заканчиваются вашей личной победой. Действуйте всегда, действуйте в любой ситуации, несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства. Пусть ваша миссия всегда будет исполнима, а ваши действия будут оценены по заслугам. Творите добро, и пусть оно вернётся вам в разы в большем количестве.
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Волонтеры – это настоящий пример доброты, человечности и бескорыстия. Спасибо вам огромное, пусть все Ваши добрые дела непременно будут вознаграждены.
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Не каждый сможет, отбросив свои дела и потребности в стороны, прийти на помощь тому, кто нуждается… быть добровольцем может только по-настоящему добрый и отзывчивый человек. С Днем волонтеров!
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Дорогие волонтеры! С профессиональным праздником вас! Благодаря вам и вашим усилиям, этот мир становится добрее, безопаснее, счастливее. Счастья вам, процветания, жизненной энергии, новых важных достижений. С Днем волонтера!
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Каждый из нас рожден, чтобы быть счастливым и творить добро. Поздравляю тебя с чудесным праздником — Днем волонтера — и повелеваю сегодня осчастливить как можно больше людей. Пусть все в твоем окружении узнают, что такое радость, позитив, веселье, помощь и поддержка! Пусть и тебе сегодня достанется капелька любви и нежности, заботы и тепла!
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Волонтером может стать абсолютно каждый из нас, ведь для того, чтобы помочь ближнего, не нужно ничего, кроме доброго сердца и желания. Давайте весело отметим день Волонтера и поблагодарим каждого, кто не остается равнодушным к чужому горю.
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Добровольные помощники общества – вы вечный пример для остальных! Спасибо за ваши добрые сердца, спасибо за ваш труд! Со всемирным днем волонтера.
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Сегодня я хочу сказать тебе спасибо за тот вклад в развитие нашего общества, который ты сделал. Спасибо за твое стремление сделать мир лучше и добрее. С праздником тебя волонтер!
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И пусть говорят, что современный мир жесток и все в нем измеряется деньгами, опровержением этому выступают добровольцы, способные на бескорыстную помощь! С праздником Вас, дорогие вы наши!
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Волонтер – это звучит гордо! С праздником! Пусть с твоей помощью находятся все потерявшиеся кошечки, попугайчики и пудельки, бабули с доставкой на дом получают вовремя лекарства и продукты. Пусть люди осыпают тебя благодарностями! Желаю меньше просьб от капризных старушек, а побольше – именно важных и необходимых дел.
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День волонтера – это замечательный праздник, когда мы можем поздравить добровольцев и выразить им свою благодарность. А еще в этот день мы можем всерьез задуматься о том, как самим помочь волонтерской организации. Давайте станем все добрее и жизнь обязательно улыбнется Вам.
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Сегодня Всемирный день волонтеров! Так давайте не только поздравим волонтеров, но и сами подумаем над тем, чем мы сами можем помочь добровольцам в их благом деле.
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Если в жизни человека случилась беда, он никогда не останется без помощи, ведь в трудную минуту поддержку окажут добровольцы-волонтеры. Спасибо Вам, славные девушки и парни, за ваше доброе сердце и открытую душу.
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Поздравляю с всемирным днем волонтеров! Искреннее спасибо Вам ребята, за Ваше непростое, но очень благородное дело.
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Сегодня праздник людей, которые продолжают творить добро на Земле. Спасибо Вам за Ваш труд. С международным днем волонтера!
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С международным днем добровольцев! Пусть ваша доброта вернется вам сторицей.
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Сегодня мы поздравляем наших рыцарей добра – наших славных волонтеров! Спасибо Вам, наши благородные добровольцы.
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Волонтеры, сегодня Ваш праздник! Можете немного отдохнуть от всех забот, чтобы завтра с новыми силами продолжить свое благородное дело.
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Дорогие добровольцы! Примите от нас самые сердечные поздравления с Вашим праздником. Выражаем Вам слова благодарности от своего имени.
Источник: datki.net