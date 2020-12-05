Нумерологический гороскоп финансов на 2021 год. Кому ждать богатства в год быка?

Если сложить все цифры 2021 года, то получаем 5. Именно Пятерка станет главным числом этого года. Под его управлением будет проходить становление финансовой удачи.

Нумерология — одна из древнейших наук, которая занимается изучением энергетики чисел

Нумерология — одна из древнейших наук, которая занимается изучением энергетики чисел. Эксперты в этой области рассказали, какое число будет управлять финансовыми потоками в 2021 году.

Если сложить все цифры 2021 года, то получаем 5. Именно Пятерка станет главным числом этого года. Под его управлением будет проходить становление финансовой удачи.

Кого ждет богатство в 2021 году

Пятерка — олицетворение пяти человеческих чувств. Это значит, что в 2021 году повезет тем, чья работа связана с позитивными эмоциями. Это касается всех, кто занят в сфере услуг. Чем больше людей вам удастся сделать счастливыми, тем выше будут ваши доходы.

Пятерка напрямую связана с изобретениями и прогрессом. Приток финансов ждет и тех, кто занят в сфере науки: преподавателей, студентов, ученых. Увеличить доходы удастся людям, которые постоянно совершенствуют свои навыки.

Пятерка подарит удачу всем, кто захочет купить что-то новое из электроники — смартфон, компьютер, автомобиль, бытовую технику.

Данное число также связано с путешествиями. Для повышения доходов лучше не сидеть на месте, а соглашаться на командировки, переезды по работе. Новая обстановка будет идеально воздействовать на нашу уверенность, подарит свежие идеи и привлечет деньги в кошелек.

Это число — символ труда, поэтому денежное вознаграждение будет ожидать всех, кто самоотверженно работает либо поставил себе четкую цель: найти работу мечты, открыть прибыльный бизнес. В 2021 году нельзя сидеть без дела, ждать у моря погоды и надеяться только лишь на чудо.

Что отпугнет финансовую удачу в этом году

Пятерка не любит серость и скуку. Люди, которые находятся не на своем месте, ощутят на себе недостаток финансовой удачи. Для таких личностей может наступить темное время. Нужно вовремя распознать этот знак и, если денежное русло иссыхает, принять меры.

Чрезмерные траты тоже не приветствуются. Эксперты настоятельно советуют как можно реже покупать то, в чем нет особой необходимости. В 2021 году большие финансовые трудности будут у всех, кто слишком легкомысленно относится к деньгам.

В этом году неурядицы могут быть у любителей брать деньги в долг. Ни в коем случае нельзя влезать в долги, оформлять большие кредиты. Также эксперты в области нумерологии настоятельно не рекомендуют давать взаймы крупные суммы.

Сомнительный успех ждет всех, кто захочет резко сделать ремонт в квартире. В этом году лучше просто планировать грандиозную смену обстановки либо заниматься лишь косметическим ремонтом.

Если вы хотите, чтобы деньги вас не покидали в трудной ситуации, пользуйтесь несколькими способами, позволяющими увеличить денежный поток. В 2021 году всё зависит от нас. Не полагайтесь на одну лишь удачу и смелее управляйте своими финансами.

Источник: dailyhoro.ru