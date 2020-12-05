05.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Деньги / Общество

Нумерологический гороскоп финансов на 2021 год. Кому ждать богатства в год быка?

10:20 05.12.2020 Фото: dailyhoro.ru
0

Если сложить все цифры 2021 года, то получаем 5. Именно Пятерка станет главным числом этого года. Под его управлением будет проходить становление финансовой удачи.

% name% title
Нумерология — одна из древнейших наук, которая занимается изучением энергетики чисел

Нумерология — одна из древнейших наук, которая занимается изучением энергетики чисел. Эксперты в этой области рассказали, какое число будет управлять финансовыми потоками в 2021 году.

Если сложить все цифры 2021 года, то получаем 5. Именно Пятерка станет главным числом этого года. Под его управлением будет проходить становление финансовой удачи.

Кого ждет богатство в 2021 году

Пятерка — олицетворение пяти человеческих чувств. Это значит, что в 2021 году повезет тем, чья работа связана с позитивными эмоциями. Это касается всех, кто занят в сфере услуг. Чем больше людей вам удастся сделать счастливыми, тем выше будут ваши доходы.

Пятерка напрямую связана с изобретениями и прогрессом. Приток финансов ждет и тех, кто занят в сфере науки: преподавателей, студентов, ученых. Увеличить доходы удастся людям, которые постоянно совершенствуют свои навыки.

Пятерка подарит удачу всем, кто захочет купить что-то новое из электроники — смартфон, компьютер, автомобиль, бытовую технику.

Данное число также связано с путешествиями. Для повышения доходов лучше не сидеть на месте, а соглашаться на командировки, переезды по работе. Новая обстановка будет идеально воздействовать на нашу уверенность, подарит свежие идеи и привлечет деньги в кошелек.

Это число — символ труда, поэтому денежное вознаграждение будет ожидать всех, кто самоотверженно работает либо поставил себе четкую цель: найти работу мечты, открыть прибыльный бизнес. В 2021 году нельзя сидеть без дела, ждать у моря погоды и надеяться только лишь на чудо.

Что отпугнет финансовую удачу в этом году

Пятерка не любит серость и скуку. Люди, которые находятся не на своем месте, ощутят на себе недостаток финансовой удачи. Для таких личностей может наступить темное время. Нужно вовремя распознать этот знак и, если денежное русло иссыхает, принять меры.

Чрезмерные траты тоже не приветствуются. Эксперты настоятельно советуют как можно реже покупать то, в чем нет особой необходимости. В 2021 году большие финансовые трудности будут у всех, кто слишком легкомысленно относится к деньгам.

В этом году неурядицы могут быть у любителей брать деньги в долг. Ни в коем случае нельзя влезать в долги, оформлять большие кредиты. Также эксперты в области нумерологии настоятельно не рекомендуют давать взаймы крупные суммы.

Сомнительный успех ждет всех, кто захочет резко сделать ремонт в квартире. В этом году лучше просто планировать грандиозную смену обстановки либо заниматься лишь косметическим ремонтом.

Если вы хотите, чтобы деньги вас не покидали в трудной ситуации, пользуйтесь несколькими способами, позволяющими увеличить денежный поток. В 2021 году всё зависит от нас. Не полагайтесь на одну лишь удачу и смелее управляйте своими финансами.

Источник: dailyhoro.ru

2021 год богатство деньги нумерология удача
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас были проблемы с деньгами в этом году?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сильные обряды на привлечение денег в период новолуния с 14 декабря 2020 года. Как успеть впустить в свою жизнь поток богатства в уходящем году?
11:20 05-12-2020
Сильные обряды на привлечение денег в период новолуния с 14 декабря 2020 года. Как успеть впустить в свою жизнь поток богатства в уходящем году?
Бутылку с коктейлем Молотова бросил в отдел полиции кидавший тушенку в здание местной администрации
11:14 05-12-2020
Бутылку с коктейлем Молотова бросил в отдел полиции кидавший тушенку в здание местной администрации
Как продлить жизнь на 10 лет? Привычки для долгой и счастливой жизни назвали ученые
11:07 05-12-2020
Как продлить жизнь на 10 лет? Привычки для долгой и счастливой жизни назвали ученые
Погибли двое в вылетевшем на столб ЛЭП Hyundai. Еще двое пострадали
10:55 05-12-2020
Погибли двое в вылетевшем на столб ЛЭП Hyundai. Еще двое пострадали
Развратная ковид-вечеринка в разгар запретов из-за пандемии попала на видео 1
10:37 05-12-2020
Развратная ковид-вечеринка в разгар запретов из-за пандемии попала на видео
БердскШокирующее число зараженных COVID-19 за сутки на 5 декабря назвали в Бердске
10:24 05-12-2020
Шокирующее число зараженных COVID-19 за сутки на 5 декабря назвали в Бердске
Нумерологический гороскоп финансов на 2021 год. Кому ждать богатства в год быка?
10:20 05-12-2020
Нумерологический гороскоп финансов на 2021 год. Кому ждать богатства в год быка?
Розыск: Пропала без вести худощавая Ольга Павловна в Новосибирске
10:17 05-12-2020
Розыск: Пропала без вести худощавая Ольга Павловна в Новосибирске
Чубайса пристроили после отставки. Кем назначил президент экс-главу Роснано? 1
10:05 05-12-2020
Чубайса пристроили после отставки. Кем назначил президент экс-главу Роснано?
Переболеют коронавирусом все россияне, предсказал врач
09:50 05-12-2020
Переболеют коронавирусом все россияне, предсказал врач