Точный гороскоп на День святителя Николая в воскресенье 6 декабря 2020 года

Гороскоп на 6 декабря 2020 года

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КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Критический день. Один из дней обольщения, ложных обещаний, напрасных надежд. Не следует давать волю честолюбивым устремлениям и склонности к амбициям. Вероятны проблемы, требующие компромиссного решения. Вам, очевидно, именно сегодня придется решать как раз один из таких вопросов. Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного тонуса. Сократите контакты до минимума, исключите случайные знакомства. Широкое общение с людьми может иметь негативные последствия. Возможны всякого рода ошибки и недоразумения.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

Энергетически мощный день. Водолеи добьются многого в области науки и искусства. Вас ожидают выгодные деловые предложения, однако тщательно проверяйте полученную информацию и не спешите с выводами. Остерегайтесь шумных и многолюдных компаний.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

День пассивный, тяжелый. Для достижения успеха и предотвращения несчастных случаев рекомендуется концентрация сил и внимания. Этот день не самый подходящий для того, чтобы думать о карьере. На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Велика вероятность агрессии со стороны незнакомых людей. К концу дня возможно угнетенное состояние, усталость. Вечер проведите в гостях у самых близких друзей или смените форму деятельности на более творческую.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. От вашей выдержки будет зависеть многое. Не стоит менять вид деятельности или работу, данный период этому не благоприятствует. Не исключено, что возникнут разочарования, связанные с друзьями, поэтому не стоит полностью полагаться на них. Будьте осторожны, вторая половина дня опасна травматизмом и несчастными случаями.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Это самый подходящий день для решения семейных проблем. Звезды обещают, что именно сегодня к вам вернутся чувства нежности и взаимной любви. Постарайтесь, чтобы их хватило надолго. Велика возможность случайной удачи, в результате которой ваше финансовое положение улучшится.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Вероятно, ситуация сложится таким образом, что вам придется решать множество вопросов одновременно. Избегайте ненужных споров, которые ни к чему кроме взаимного раздражения, не приведут. Не отказывайтесь от помощи друзей и коллег, иначе вероятность успеха будет равна нулю. Фрукты во сне — к прибыли.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Сегодня возможны приятные неожиданности, за которые впоследствии вы сполна расплатитесь. Возможна встреча с близким другом. Не забывайте о собственном здоровье. Возможно, финансовые проблемы дадут о себе знать.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

День обещает быть удачным, однако к любому делу приступайте только после того, как тщательно взвесите все последствия. Не рекомендуется расширять или менять сферу деятельности, искать новых знакомств или участвовать в совместных мероприятиях.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

День отдыха, обретения новых источников энергии, очищения мыслей. Все проявления чувств гармонизированы. Не стоит заниматься делами. Активный отдых и прогулки должны заполнить весь день, что особенно обрадует ваших детей.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Сатанинский день. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение и вы захотите переложить собственную вину на других. Сделав попытку разрядиться, вы вовлечете в конфликт кого-то из близких. Сегодня вероятны травмы, несчастные случаи, потери, обманы. Будьте предельно осторожны.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

День перемен, контактов и новых знакомств. Наиболее предприимчивые Скорпионы могут решиться на смену работы, жилья. Сегодня вполне возможен прием гостей. Вы можете доставить много приятных минут своим близким людям.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

День отдыха, обретения новых источников энергии, очищения мыслей. В целом благоприятный день, однако звезды предупреждают, что стремление к риску или нежелание заботиться о своем здоровье может отрицательно сказаться на самочувствии, а излишняя прямолинейность может негативно отразиться на отношениях с ближним окружением. Из-за неблагоприятного расположения планет домашние хлопоты или бытовые проблемы займут все ваше время, однако заметных результатов скорее всего не будет. В случае недомогания немедленно обратитесь к врачу: начавшаяся сегодня болезнь может приобрести затяжной характер.

Источник: supercook.ru