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Что категорически запрещено делать 5 декабря 2020 года на день святого Прокопия

07:50 05.12.2020 Фото: pxhere.com
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Строжайше запрещалось давать и просить в долг деньги, особенно соседям.

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Строжайше запрещено давать и просить в долг деньги, особенно соседям
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Что нужно делать в эту православную дату 5 декабря 2020 годаЧто категорически запрещено делать 5 декабря 2020 года на день святого ПрокопияЕщё 465 новостей

В четверг верующие чтят память Прокопия Чтеца — он служил в церкви в Иерусалиме и обладал даром исцеления.

В четверг, 5 декабря, православные верующие чтят память запреты, я, или Прокопия Чтеца. Он жил в Иерусалиме и служил чтецом в церкви. Он стремился сделать свою веру понятной для людей, поэтому объяснял Слово Божие прихожанам и переводил для них Священное Писание на сирийский. Кроме того, святой обладал даром исцеления и лечил больных людей.

Однажды Прокопия схватили за его деяния и предложили отречься от веры, примкнув к многобожцам. Перед судом святой сказал, что отказывается это делать и не будет приносить богам кровавую жертву. Прокопия казнили, отрубив голову.

Что можно делать 5 декабря

В Прокопьев день доброй традицией было подавать милостыню и отдавать старые вещи нуждающимся. Считалось, что тот, кто откажется почтить память мученика таким образом, самого себя обречет на голодный год.

Также 5 декабря стоит особенно внимательно прислушиваться к советам окружающих — даже если вы о них не просили. То, о чем расскажет советчик в этот праздник, принесет вам большую пользу — не сейчас, так позже, верили на Руси.

Чего нельзя делать 5 декабря

Строжайше запрещалось давать и просить в долг деньги, особенно соседям. Расставание со своими сбережениями в Прокопьев день сулило большие траты в течение зимы.

Не стоит одалживать продукты и вещи. Особенно те, что нельзя вернуть — например, муку, соль или одноразовый текстиль. На Руси верили, что так можно ненароком отдать соседям и свое счастье.

Ни в коем случае нельзя отправляться в дальний путь — рискуете из него не вернуться или возвратиться на годы позже, чем планировали.

Приметы на 5 декабря

Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.
Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядет оттепель и снег с дождем.
В гнезде много пуха и перьев — птицы готовятся к суровой зиме.

Источник: 5-tv.ru

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