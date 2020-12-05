Последнее затмение Солнца 2020: что нужно знать о большом событии 14 декабря

Солнечное затмение предвещает нам большие эмоциональные скачки. В такие дни люди бросают начатые дела, если что-то идет не так.

14 декабря произойдет полное солнечное затмение в знаке Стрельца

14 декабря нас ожидает последнее из пяти затмений 2020 года. Астрологи рассказали о том, что это будет за событие, чем оно опасно и как обойти стороной неприятности.

2020 год подходит к концу, а это значит, что нужно заняться планированием дел на следующие двенадцать месяцев. Ознакомьтесь с затмениями 2021 года и периодами ретроградности планет, чтобы знать заранее о том, когда и в каких сферах вас могут подстерегать неприятности.

Затмение в декабре: что оно предвещает

14 декабря произойдет полное солнечное затмение в знаке Стрельца. К сожалению, увидеть то, как лунный диск пройдет прямо перед Солнцем, не получится. Затмение будет видно лишь в южном полушарии Земли.

Этим затмением закончится коридор затмений. 14 число — последний день, когда можно решить проблемы, вызванные небесными светилами, без негативных последствий для себя и своей семьи. С 15 числа сделать это будет сложнее.

Солнечное затмение предвещает нам большие эмоциональные скачки. В такие дни люди бросают начатые дела, если что-то идет не так. Мы становимся более импульсивными и агрессивными, что ни коим образом не идет на пользу ни в дружеских начинаниях, ни в любовных победах, ни в карьерных устремлениях.

О чем предостерегают астрологи

Это затмение является повторением затмения 4 декабря 2002 года. Если вспомнить, что происходило в декабре 2002 года, то можно отметить теракт в Чечне, попытку государственного переворота в Туркмении, политические изменения в Кении. Словом, месяц был не самым простым. Учитывая, что сейчас високосный год, а за окнами бушует эпидемия, в 14 декабря лучше не планировать никаких знаковых дел или встреч. Астрологи и эксперты отмечают также, что нам самим придется действовать и создавать лучшее будущее для себя и окружающих. Нельзя пускать дела на самотек и терять веру в то, что всё будет хорошо.

Берите жизнь в свои руки и повышайте уровень ответственности. Запаситесь терпением, потому что многие дела грозят сорваться. Астрологи предупреждают о том, что в такие дни Вселенная может вносить свои коррективы в жизни людей, причем совсем незаметно. Не удивляйтесь, если многие проблемы решатся сами собой либо откуда не возьмись появятся новые.

Старайтесь провести этот день так, чтобы никто не был обижен вашими словами или действиями. Считается, что все плохое, что мы делаем в полные солнечные затмения, возвращается к нам в будущем. Остерегайтесь людных мест и долгого пребывания во враждебной атмосфере. Пользуйтесь техниками повышения настроения и борьбы с беспокойством, не провоцируйте начало конфликтов и не поддерживайте их развитие.

Источник: dailyhoro.ru