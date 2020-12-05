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Продукты, которые спасают вас от онкологии

21:00 05.12.2020 Фото: pxhere.com
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Врачи-онкологи предупреждают, что никакие продукты не смогут защитить человека от рака полностью, но по крайней мере они снизят риск развития рака, при регулярном их употреблении.

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Причины развития онкологических заболеваний до сих пор не изучены наукой

Чтобы защитить организм от онкологии, необходимо чтобы в рационе преобладали продукты, богатые антиоксидантами. Именно они обладают способностью тормозить разрушение клетки, которое происходит под воздействием стресса и других факторов.

Что нужно есть, чтобы снизить риск заболевания онкологией

Причины развития онкологических заболеваний до сих пор не изучены наукой. Но хорошо известны некоторые факторы, которые способны повлиять на риск заболевания. Например, экология, медицинское обслуживание, питание. Людей очень волнует вопрос, что нужно есть, чтобы не заболеть раком. Ведь с каждым днём всё больше появляется синтетических добавок и химических веществ, которые являются не безопасными. Прежде, чем назвать продукты питания, которые могут провоцировать онкологические заболевания, можно выделить основные рекомендации, знание которых снизит вероятность заболеть раком.

Первый совет, не употреблять горячей пищи, она повреждает слизистую оболочку пищеварительного тракта. В случае постоянства воздействия, клетки перерождаются в атипичные, как результат — развивается рак пищевода. Так, одна из самых высоких заболеваемостей раком пищевода и ротовой полости свойственна таким регионам, как Чукотка, Гренландия, где традиционно принято пить обжигающий чай.

Не менее важным фактором является то, какие именно выбирать продукты. Чтобы не заболеть раком, рекомендуется максимально увеличить долю растительной пищи. Диетологи рекомендуют включать в рацион такие приправы, как горчица, хрен, чеснок, которые обладают природными антиоксидантными свойствами. Такие вещества находятся в растительном масле, семенах и орехах. Витамин С, помимо цитрусовых, присутствует в киви, шиповнике, красном перце, луке.

В томатах и их производных содержится антиоксидант ликопин, которые особенно полезен для предстательной железы мужчин. Во всех видах капусты содержатся фитосоединения, которые особенно полезны для профилактики рака груди у женщин. Врачи настоятельно рекомендуют на завтрак добавлять в кашу такие ягоды, как черника, ежевика или малина. На обед обязательно готовьте салат из моркови, помидоров, сладкого перца. Только комплексное употребление данных продуктов сможет обеспечить защиту от рака. При регулярном употреблении рыбьего жира, который насыщен омега-3 жирными кислотами, можно защитить организм от колоректального рака.

Врачи-онкологи предупреждают, что никакие продукты не смогут защитить человека от рака полностью, но по крайней мере они снизят риск развития рака, при регулярном их употреблении.

Источник: rsute.ru

онкология полезные продукты раковые заболевания
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