Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2021-2023 годах: кому выплатят повышенную пенсию

Как прожить на нынешнюю пенсию, спрашивают россияне и выходят на работу. Они, как и другие пенсионеры, надеются на индексацию пенсии, чтобы почувствовать себя человеком в старости, а не рабом. все об индексации пенсии для работающих пенсионеров в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Пенсионеры просят достойную пенсию

Как прожить на нынешнюю пенсию, спрашивают россияне и выходят на работу. Они, как и другие пенсионеры, надеются на индексацию пенсии, чтобы почувствовать себя человеком в старости, а не рабом. все об индексации пенсии для работающих пенсионеров в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Пенсия работающих пенсионеров 2020

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Эта норма закона распространяется только на получателей страховых пенсий и не распространяется на получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии.

При прекращении трудовой деятельности страховая пенсия выплачивается с учетом плановых индексаций, имевших место в период осуществления работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

После прекращения трудовой деятельности подавать заявление в Пенсионный фонд пенсионеру нет необходимости. Дело в том, что со II квартала 2016 года для работодателей введена ежемесячная упрощенная отчетность, и факт осуществления работы пенсионера будет определяться Пенсионным фондом автоматически.

В данной отчетности работодатель указывает работающих у него и уволившихся в отчетном месяце застрахованных лиц. Отчетность сдается работодателем до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Пенсионный фонд после обработки и учета сведений в месяце, следующем за месяцем сдачи отчетности, принимает соответствующее решение о выплате сумм пенсии с учетом (без учета) индексации с месяца, следующего за месяцем принятия решения.

Однако гражданин имеет право самостоятельно представить заявление о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности.

ВАЖНО: Если пенсионер устроился на работу в январе или марте и ему произведена индексация 1 февраля или 1 апреля, то после поступления сведений о факте его работы в территориальные органы ПФР, с 1 числа следующего месяца размер пенсии будет приведен в соответствие с нормами законодательства, то есть будет выплачиваться без учета индексации.

С 01.01.2018 изменен срок, с которого после увольнения пенсионера с работы выплата страховой пенсии будет производиться с учетом индексаций или корректировок.

В соответствии с положениями статьи 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в редакции Федерального закона от 01.07.2017 № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»), при прекращении пенсионером осуществления работы и (или) иной деятельности суммы страховой пенсии с учетом индексаций (корректировок), имевших место в период осуществления работы и (или) иной деятельности, выплачиваются, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы и (или) иной деятельности.

Тем самым после представления работодателем соответствующих сведений о прекращении работы и вынесении решения территориальным органом ПФР пенсионеру будет осуществлена доплата с 1-го числа месяца следующего за месяцем увольнения.

strong>Буду ли я получать пенсию, пока работаю?

Получать пенсию и зарплату — это реально. Если наступил пенсионный возраст и появилось право на пенсию, можно обратиться за ее назначением. При этом можно продолжать работать.

Важно! Работающим пенсионерам пенсию не индексируют. Стоимость пенсионного коэффициента и фиксированную часть пересчитают только после увольнения.

Чтобы получить право на пенсию и при этом работать, должны соблюдаться три условия одновременно:

1. Возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

2. Есть минимальный страховой стаж. Сейчас он разный в зависимости от года выхода на пенсию. С 2025 года — 15 лет.

3. Накопился минимум пенсионных коэффициентов. В 2019 году нужно иметь коэффициент 16,2, с каждым годом эта величина растет.

Как только все совпало, можно работать и обратиться за пенсией. После увольнения пенсию проиндексируют с учетом всех повышений, которые были за время работы.

Индексация пенсий

2 декабря Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на будущий год и на плановый период 2022-2023 годов. Индексация страховых пенсий в 2021 году превысит уровень инфляции и составит 6,3%. В 2022 и 2023 годах, согласно проекту, страховые пенсии увеличатся на 5,9% и 5,6% соответственно.

В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2021 году 17 400 рублей и увеличится к 2023 году до 19 300 рублей.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2021 года вырастут на 2,6%. В 2022 году, согласно закону, социальные пенсии будут проиндексированы на 8,5%, 2023 году — на 0,9%.