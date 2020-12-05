Выплатят ли пособие при рождении ребенка и выплату до 3-х лет маме из Узбекистана, спрашивает Гульзира

Существует два вида социальных пособи от Путина: на детей до 3-х лет и на детей до 7 лет включительно. Но ни одна из этих выплат не положена иностранным гражданам. Правда, есть один нюанс.

Все дети равны в своих правах

Положены ли ей пособия на детей до 3-х лет, спросила у "Курьер. Среда. Бердск" гражданка Узбекистана, живущая в России Гульзира 3 декабря:

- У меня двое детей, я гражданка Узбекистана. Первый ребёнок в 1-м классе учится, а второму 6 месяцев. Я живу в Ижевске с мужем с детьми, снимаем квартиру, я студентка ИЖГТУ, муж официально работает. У нас у всех документы РВП, а младший ребёнок родился в Ижевске. Я подала на пособие до полутора лет малоимущей и по беременность. Мне было отказано из министерства соцполитики. Звонили, сказали – нельзя, а закон же 22 мая 2020 вышел, что для иностранцев есть пособия или я не права? Помогите, пожалуйста.

Как удалось узнать "Курьер. Среда. Бердск" на горячей линии министерств а труда и соцразвития Новосибирской области, в рамках указа президента России Владимира Путина от 22 мая 2020 года, государство единовременно выплачивает пособие при рождении ребенка всем иностранным гражданам, у кого есть РВП, ВНЖ или статус беженца. В 2020 году эта сумма равна 18 004,12 рублей, но ее ежегодно индексируют. Получает выплату один из родителей, другой предоставляет справку о неполучении денег от государства.

Кроме того, существует два вида социальных пособи от Путина: на детей до 3-х лет и на детей до 7 лет включительно. Но ни одна из этих выплат не положена иностранным гражданам. Правда, есть один нюанс - если один супруг гражданин России и он проживает в России, то он имеет законное право на оформление материальной помощи на себя. Это не запрещено при условии, что детям оформили российское гражданство.