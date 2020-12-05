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Как заморозка накопительной пенсии ударит по россиянам

13:45 05.12.2020 Фото: pikist
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Российские пенсионеры лишились средств, которые они откладывали себе на старость.

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Накопительная часть пенсии в РФ внедрена с 2002 года

Народные избранники поддержали Федеральный закон, который регламентирует продление моратория накопительной части пенсии сроком до 2024 года. Таким образом, российские пенсионеры лишились средств, которые они откладывали себе на старость. Соответствующая информация была обнародована 29 ноября 2020 года.

 Мировая практика

Истоки решения о моратории накопительной части пенсии следует искать в самом начале истории реформирования отечественной пенсионной системы. Подходы, которые применялись на тот момент, были слишком оторваны от экономической теории в целом, а также учета примеров мировой практики в частности.

Пенсионные выплаты в развитых странах чаще всего базируются на двух основных источниках. К ним относятся госсистема распределения и накопительный компонент, который формируется зачастую добровольно. Последний достигает в диапазоне 15-40% от общего количества. Немаловажный факт, что в таких странах ответственность за сохранность накопительной части пенсии в полной мере ложится на государство.

Изъятие накопительного компонента, его заморозка, снижение величины является недопустимым. Более того, в развитых государствах работников сразу ориентируют, какой именно величины пенсионные выплаты им будут полагаться. При этом учитывается возраст выхода на пенсию, достижение должного уровня накоплений, показатели экономической эффективности.

Накопительная пенсия в России

В развитых странах человеку гарантируют, что при выходе на заслуженный отдых размер выплат будет достигать не меньше чем 40% от средней зарплаты. Подобный норматив регламентирован введенной в Женеве 102 Конвенцией Международной организации труда. Указанный документ был принят еще в 1952 году.

Что касается России, то она присоединилась к Конвенций МОТ лишь несколько лет назад. Между тем коэффициент замещения составляет всего 30%. Мало того, показатель не увеличивается, а, напротив, снижается. Подобная тенденция вызвана прежде всего чередой экономического кризиса.

Накопительная часть пенсии в РФ внедрена с 2002 года. Инициаторы такого нововведения настаивали на том, что накопительный компонент с течением времени позволит увеличить ее практически в два раза. По данным 2013 года, в накопительную систему было вовлечено свыше 79 млн чел.

Общее количество денежных средств, которое сформировалось в накопительной системе, превысило 2,8 трлн руб. Между тем впоследствии было принято решение о введении моратория накопительной части пенсии, который изначально предполагался как мера исключительно временного характера.

Источник: 1rre.ru

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