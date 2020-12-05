Куда определят пенсионные накопления россиян в 2020-2021 годах

Кредитные организации, в которых размещаются средства страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, не должны иметь просроченной задолженности по депозитам.

Только самым надежным кредитным организациям доверят накопления

Кредитные организации, в которых размещаются средства страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, не должны иметь просроченной задолженности по депозитам. Такие правила установлены постановлением кабмина, вступающем в силу 4 декабря.

Документ вносит изменения в приложение к Правилам инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации. Согласно внесенным изменениям, кредитные организации, в которых на банковских депозитах размещаются средства страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, не должны иметь просроченной задолженности по депозитам. Речь идёт о вкладах, ранее размещенных в банках за счет средств страховых взносов, либо за счет средств резерва Пенсионного фонда РФ по обязательному пенсионному страхованию.

Источник: Парламентская газета