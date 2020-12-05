Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 5 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп от Павла Глобы на 5 декабря 2020 года советует сосредоточиться на делах и не нервничать напрасно. Решения необходимо чтобы были взвешенные. Не рекомендуется делать что-то сгоряча, это может привести к большим неприятностям и обидам.

Во второй половине дня можно заняться чем-то полезным. Не исключены интересные знакомства

Гороскоп на 5 декабря для знаков стихии Огня

Овен

Благоприятный период для приятного общения и интересных встреч. Для решения важных вопросов потребуется немало усилий, но результат того стоит. Но торопиться нежелательно, иначе ошибок будет не избежать. Неожиданными окажутся знаки внимания со стороны противоположного пола. Вечером можно уделить время своей семье, отдохнуть и набраться сил.

Лев

Необходимо контролировать свои поступки и высказывания, так как эмоциональный фон не совсем стабилен. Не вступать в споры на работе, иначе ненароком можно обидеть резким словом окружающих людей. Вероятны неожиданные знакомства и приятные сюрпризы. Вечером лучше побыть в кругу семьи, пообщаться на волнующие темы и просто отдохнуть.

Стрелец

Возможны мелкие недоразумения на работе, с которыми необходимо будет в ближайшее время справиться. Можно положиться на свою интуицию, которая даст безошибочные подсказки. Неплохо складываются поездки, которые принесут незабываемые впечатления. Вечер подходит для романтических свиданий и приятного времяпровождения.

Гороскоп на 5 декабря для знаков стихии Земли

Телец

Для правильного решения деловых и личных вопросов потребуется много усилий. Желательно полагаться только на себя, чтобы не допустить досадных промахов. Вероятны потери и убытки, поэтому нужно избегать незапланированных расходов или просто спонтанных покупок. Вечер располагает для любовных встреч или развлечений в приятной компании.

Дева

Желательно в первой половине дня решить все важные и серьезные задачи. В личных отношениях необходимо проявить терпение и внимание, тогда удастся избежать серьезных разногласий. Не исключены проблемы в финансовой сфере, поэтому нужно экономить и стараться не делать спонтанных покупок. Вечер располагает для романтических увлечений.

Козерог

Вероятны неожиданные события, которые принесут приятные известия. Будет шанс познакомиться с интересными людьми, а также произвести хорошее впечатление. Не исключены поездки, возможно даже развлекательные. Вечером неплохо заняться любимыми делами, которые приносят удовольствие.

Гороскоп на 5 декабря для знаков стихии Воздуха

Близнецы

Возможны некоторые трудности по работе, прежде чем что-либо предпринимать, нужно хорошенько все обдумать. Так как можно допустить большие ошибки, которые в дальнейшем могут иметь неприятные последствия. В финансовой сфере нужно быть предельно внимательными, иначе могут быть потери. Вечер может принести радостные новости от родственников.

Весы

Благоприятный период для самостоятельной работы. А, чтобы достичь желаемых результатов, необходимо приложить максимум усилий. Не исключены разногласия с близкими людьми, нужно постараться найти компромисс и не ссориться. Вечер подходит для встреч с друзьями, развлечений и просто веселого отдыха.

Водолей

Возможны недоразумения с коллегами, которые могут привести к конфликтам. В решении некоторых вопросов придется действовать очень быстро и решительно. Нужно постараться сохранять самообладание и держаться подальше от негативно настроенных людей. Вечером могут возникнуть проблемы бытового характера, которые незамедлительно необходимо решить.

Гороскоп на 5 декабря для знаков стихии Воды

Рак

Могут быть непростые ситуации, с которыми придется разбираться в одиночку. Так как чье-либо вмешательство может только навредить. Главное сохранять спокойствие и придерживаться позитивного настроя. Будут полезными прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки. Вечером можно устроить небольшой праздник для самых близких.

Скорпион

Нежелательно делиться какой-либо информацией с окружающими людьми. Потому что они могут использовать ее в своих целях. Не исключены поездки, смена обстановки и положительные эмоции пойдут только на пользу. Можно смело заключать сделки, которые принесут успех. Вечером ожидаются приятные встречи с друзьями и близкими.

Рыбы

На работе необходимо внимание и терпение. Важно не упускать ни одну малейшую деталь и очень тщательно все проверять. Так можно не допустить ошибок и достичь неплохого результата. Будет возможность заняться интересными делами, которые принесут удовлетворение. Вечером нужно отдохнуть, так как вероятны недомогания.

Источник: rsute