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Ждать ли серьезных морозов Бердску 5 декабря 2020?

08:22 05.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ночное похолодание окажется непродолжительным и в воскресенье снова морозы отпустят.

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Третью декаду декабря синоптики обещают холодной

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица.

Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -17, -22°С, местами до -27°С, днем: -12, -17°С.

Синоптики обещают в Бердске днем в субботу, 5 декабря, пасмурную погоду и температуру около 16 градусов  мороза. Осадки мало вероятны. В ночь на воскресенье еще похолодает - до -19, а 6 декабря пойдет снег и мороз чуть ослабнет - до -11 градусов.

гидрометцентр мороз синоптики снег туман холода
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