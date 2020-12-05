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Шокирующее число зараженных COVID-19 за сутки на 5 декабря назвали в Бердске

10:24 05.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выздоровевших от коронавируса бердчан гораздо меньше, чем заболевших. Прирост за неделю составил 67 новых случаев.

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Новых 8 случаев зараженных ковидом выявили в Бердске за сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По данным оперативного штаба, на 5 декабря в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1141 жителя города. Из них 33 ребенка.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 795 пациентов. Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 95 бердчанина. Результаты тестов станут известны позже.

На субботу, 5 декабря, выявили 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 859 случая заболевания коронавирусом.

Как показывает статистика, за неделю в Бердске заразились коронавирусной инфекцией 67 человек.

COVID-19 анализы на коронавирус заразились пациент последние сутки
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