Развратная ковид-вечеринка в разгар запретов из-за пандемии попала на видео

Гостям были доступны бассейн, джакузи и хамам, а также три интим-комнаты для уединения, их обслуживают официантки в купальниках. Полиция прекратила веселье.

Ночью в Москве запрещено работать увеселительным заведениям

Принявшие участие в развратной COVID-вечеринки в Москве модели оправдались. По их словам, на мероприятии присутствовали только знакомые, а общая численность гостей не превышала 50 человек.

Одна из участниц вечеринки заявила, что мероприятие было рассчитано на ограниченное количество приглашенных. «У нас вход по спискам был. Там только знакомые. Сейчас ограничены мероприятия только до 50 человек», — сказала она.

Гостей на вечеринке было намного больше. При этом все они не соблюдали социальную дистанцию и не были в масках.

РЕН ТВ сообщил, что столичное модельное агентство VEROSSO организовало развратную коронавирусную вечеринку. Мероприятие началось в 23:00, когда ночным заведениям в столице предписано прекратить свою работу. Вечеринку устроили в дорогих апартаментах площадью 400 квадратных метров. Гостям были доступны бассейн, джакузи и хамам, а также три интим-комнаты для уединения, их обслуживают официантки в купальниках.

За вход на мероприятие гости должны заплатить по 5000 рублей, однако участие это не гарантировало. Посетителей отбирал фейсконтроль по признаку «успешности».

Вечеринку устроили в дорогих апартаментах площадью 400 квадратных метров. Организаторы пообещали, что «ночь будет пронизана децибелами музыки, литрами элитного алкоголя, приятными и открытыми знакомствами».

На место прибыла полиция, после чего приглашенные разошлись.

В Москве из-за распространения COVID-19 с 13 ноября действует запрет на работу ресторанов, кафе и клубов в ночное время. Общепит и развлекательные заведения должны прекращать работу в 23:00 и открываться только в 6:00. Запрет будет действовать до 15 января.