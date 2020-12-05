Чубайса пристроили после отставки. Кем назначил президент экс-главу Роснано?

В новой должности он не будет являться госслужащим и не войдет в штат сотрудников администрации президента, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Чубайс назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

"Президент России В. В. Путин подписал указ о назначении Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", - говорится в сообщении.

Чубайс в новой должности спецпредставителя президента не будет являться госслужащим и не войдет в штат сотрудников его администрации, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Анатолий Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента", - сказал он.

Чубайс возглавлял "Роснано" с 2008 года. Тогда компания называлась "Российская корпорация нанотехнологий". 23 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что "Роснано" вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ. Новым главой "Роснано" стал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов.