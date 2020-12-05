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Розыск: Пропала без вести худощавая Ольга Павловна в Новосибирске

10:17 05.12.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Новосибирские полицейские ищут 66-летнюю женщину с темными волосами.

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Разыскивается без вести пропавшая Маякова Ольга Павловна, 1954 года рождения

Отделом полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается без вести пропавшая Маякова Ольга Павловна, 1954 года рождения.

Об этом в субботу сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Приметы: на вид 55-60 лет, худощавого телосложения, волосы прямые тёмные.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просьба позвонить по телефонам: 232-21-65, 8-923-104-17-77.

без вести пропавшая МВД России просьба разыскивается ГУ МВД по НСО
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