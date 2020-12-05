Розыск: Пропала без вести худощавая Ольга Павловна в Новосибирске

Разыскивается без вести пропавшая Маякова Ольга Павловна, 1954 года рождения

Отделом полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается без вести пропавшая Маякова Ольга Павловна, 1954 года рождения.

Об этом в субботу сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Приметы: на вид 55-60 лет, худощавого телосложения, волосы прямые тёмные.



Всем, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просьба позвонить по телефонам: 232-21-65, 8-923-104-17-77.