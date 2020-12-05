Два трупа после пожара нашли в деревне Новосибирской области. Личности погибших установлены

По предварительным данным, 64-летняя женщина и 68-летний мужчина отравились угарным газом на пожаре в частном доме. Но СК проверяет их смерть на криминал.

Очередной смертельный пожар произошел в Новосибирской области

5 декабря в Чулымском районе в с. Кокошино в частном доме по улице Кооперативная произошел пожар. В ходе тушения обнаружены двое погибших (мужчина и женщина). Об этом "Курьер. Среда. Бердск" утром в субботу сообщила старший помощник руководителч управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

-По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Личности погибших установлены. Женщина 1956 г.р., мужчина 1952 г.р. Предварительная причина смерти погибших - отравление угарным газом. Однако точная причина будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнила Кулешова.