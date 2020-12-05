Как продлить жизнь на 10 лет? Привычки для долгой и счастливой жизни назвали ученые

Исследования показали, что у счастливых людей вероятность ранней смерти снижается на 3,7%. Они могут жить на 18% дольше, чем менее счастливые люди.

Ученые назвали продлевающие жизнь на 10 лет привычки

Увеличить продолжительность жизни в среднем на 10 лет поможет регулярное соблюдение четырех правил, сообщает издание Express со ссылкой на исследования американских ученых.

В частности, следует отказаться от курения и злоупотребления алкоголем. Пристрастие к табаку отнимает не менее 10 лет жизни. Вместе с тем умеренное употребление спиртных напитков снижает риск преждевременной смерти на 17–18%.

Также авторы материала рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, которая богата овощами, фруктами, морепродуктами и цельнозерновыми.

Отмечается, что такое питание снижает риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома, депрессии и ухудшения состояния мозга.

Кроме того, необходимо снизить уровень стресса и искать в жизни радостные моменты. Эксперты советуют найти хобби, которые приносят радость. Они могут включать в себя творческую работу, волонтерство, проведение времени с животными, физические упражнения и медитацию.

Исследования показали, что у счастливых людей вероятность ранней смерти снижается на 3,7%. Они могут жить на 18% дольше, чем менее счастливые люди.