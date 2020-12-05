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Лучших педагогов 2020 наградили деньгами и дипломами в Бердске. Имена победителей

12:09 05.12.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Призерам и участникам муниципального этапа Всероссийского конкурса вручила сертификаты и цветы руководитель бердского образования.

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Жанна Тузова (на фото - справа) вручила награды победителям и участникам конкурса «Педагог-психолог - 2020»

3 декабря руководитель управления образования Бердска Жанна Тузова вручила награды победителям и участникам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог - 2020».

С 21 октября по 30 ноября 2020 года в Бердске проходил конкурс «Педагог-психолог - 2020».

В этом году конкурс имел свои особенности: впервые в нём приняли участие, кроме педагогов-психологов, учителя-логопеды и учителя-дефектологи. Из 12 участников - 7 педагогов-психологов, 3 учителя-дефектолога и 2 учителя-логопеда. Участники прошли все конкурсные испытания. По итогам конкурса названы имена победителя, призёров и участников, которым вручены дипломы, денежные сертификаты и цветы, сообщили в пятницу в пресс-центре мэрии Бердска.

Дипломом за I место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Педагог-психолог – 2020», денежным сертификатом награждена педагог-психолог МАДОУ № 4 «Золотой гребешок» Т.Ю. Панкратьева.

Дипломом за II место и денежным сертификатом, награждена учитель-дефектолог МАДОУ № 7 «Семицветик» Н.В. Давыдкина.

Дипломом за III место и денежным сертификатом, награждена учитель-логопед МБДОУ № 19 «Шустрик» В.Э. Батаева.

В номинации «Обаяние и творчество» дипломом участника конкурса, денежным сертификатом, награждена учитель-дефектолог МБДОУ № 1 «Сибирячок» Е.А. Андреева.

В номинации «Мастер своего дела» дипломом участника конкурса, денежным сертификатом, награждена учитель-логопед МБОУ СОШ № 13 Т.А. Васильева.

В номинации «Энергия и опыт» дипломом участника конкурса, денежным сертификатом, награждена педагог-психолог МАОУ СОШ № 4 М.И. Ивахникова.

За победу в номинации «Блестящая техника» дипломом участника конкурса, денежным сертификатом, награждена педагог-психолог МБДОУ № 15 «Ручеёк» Е.Н. Кунщикова.

В номинации «Профессиональный потенциал» дипломом участника конкурса, денежным сертификатом, награждена педагог-психолог МБОУ СОШ № 11 Е.Е. Осипова.

В номинации «Эффективные идеи психологии в образовательном процессе» дипломом участника конкурса, денежным сертификатом, награждена педагог-психолог МБОУ СОШ № 8 М.С. Пеннер.

В номинации «Высокий творческий потенциал» дипломом участника конкурса, денежным сертификатом награждён педагог-психолог МАОУ «Лицей №7» И.Ю. Соколов.

В номинации «Творческий подход» дипломом участника конкурса, денежным сертификатом награждена педагог-психолог МБОУ СОШ № 1 Е.А. Тараканова.

В номинации «Профессиональный дебют» дипломом участника конкурса, денежным сертификатом награждена учитель-дефектолог МБДОУ ЦРР №28 «Огонёк» А.В. Тюрина.

Благодарственным письмом МКУ «УОиМП» за качественную подготовку победителя муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2020», поддержку и создание условий для максимального проявления лучших качеств личности и профессионализма педагога учреждения, награжден педагогический коллектив МАДОУ № 4 «Золотой гребешок» (старший воспитатель Г.Н. Вострикова).

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