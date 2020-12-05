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Погибли двое в вылетевшем на столб ЛЭП Hyundai. Еще двое пострадали

10:55 05.12.2020 Фото: ГИБДД по НСО
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Автомобиль по неизвестным пока причинам вынесло с проезжей части на обочину. Личности раненых и умерших выясняют сотрудники ГИБДД.

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Hyundai разбился о столб

Смертельное ДТП произошло сегодня, 5 декабря, в Новосибирском районе. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области утром в субботу.

Авария случилась на автодороге Р-254 в 8.30 возле остановки общественного транспорта "Совхоз Толмачевский". Водитель автомобиля Hyundai 1988 года рождения выехал за пределы проезжей части, после чего врезался в столб линии электропередач.

-В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека, двое из которых погибли. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Личности пострадавших и погибших устанавливаются, - уточнили в региональной ГИБДД.

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На месте смертельного ДТП
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На месте смертельного ДТП

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На месте смертельного ДТП
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