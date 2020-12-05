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Бутылку с коктейлем Молотова бросил в отдел полиции кидавший тушенку в здание местной администрации

11:14 05.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Возгорание быстро потушили, а подозреваемого позже задержали. "Террористом" оказался 31-летний житель Красноярского края.

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Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в отдел полиции в Красноярском крае

Неизвестный в ночь на 5 декабря бросил бутылку с горючей смесью в отдел полиции в селе Шалинское Манского района в Красноярском крае. Короткое возгорание быстро потушили, а подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Ночью в поселке Шалинское неизвестный бросил в отдел полиции бутылку с горючей субстанцией, как такового пожара не было, короткое возгорание быстро потушили. Пострадавших нет. Подозреваемый задержан", - сказал собеседник агентства.

На месте сейчас работают сотрудники полиции. Также в поселок выехал начальник ГУ МВД по региону генерал Александр Речицкий.

Как сообщил ТАСС источник в органах власти Манского района, задержанный 1989 года рождения ранее был судим. Кроме того, несколько месяцев назад его уже задерживали сотрудники полиции за то, что он банками тушенки разбил витрины главного входа администрации района. Тогда ему назначили административный штраф - юристы администрации района подготовили обращение в суд на взыскание порядка 400 тыс. рублей. Сейчас на место происшествия от администрации выехал заместитель главы района Максим Лозовиков.

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