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Убил семью с ребенком и сжег трупы сосед после ссоры

11:47 05.12.2020 Фото: pixabay.com
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Предварительный мотив убийства — бытовой конфликт. Подозреваемого задержали в Подмосковье.

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В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве семьи из трех человек

Сотрудники полиции задержали мужчину 1980 года рождения, которого подозревают в убийстве семьи из трех человек. Сообщение об этом опубликовано на сайте главного управления МВД по Подмосковью.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области во взаимодействии с оперативниками ОМВД России по Волоколамскому городскому округу задержан подозреваемый в убийстве семьи на окраине СНТ «Малахит». Мужчина 1980 года рождения в ближайшее время будет доставлен в следственные органы», — сообщила руководитель пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что задержанным оказался сосед погибших, а предварительный мотив убийства — бытовой конфликт.

Тела трех человек были обнаружены в сгоревшем доме в садовом товариществе «Малахит»: погибли семейная пара и их 16-летняя дочь. Супруги перестали выходить на связь несколько дней назад, после того как отправились на дачу в Подмосковье. Неподалеку от места предполагаемого убийства был найден обгоревший автомобиль жертв.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц. Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование этого уголовного дела.

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