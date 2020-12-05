Повторное заражение COVID-19 чревато тяжестью течения болезни

В случае, если между первым и вторым штаммами удалось выявить выраженные различия в вирусных геномах, то речь идет о повторном инфицировании, пояснил эксперт.

Эксперт объяснил отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива

Повторное заражение коронавирусом, а не рецидив, подтверждается при исследовании геномов выделенных вирусов, об этом в интервью "Российской газете" рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В случае, если между первым и вторым штаммами удалось выявить выраженные различия в вирусных геномах, то речь идет о повторном инфицировании, пояснил эксперт. По его словам, основными факторами развития реинфекции являются состояние иммунной системы в период повторной встречи с возбудителем, то есть наличие иммунодефицита и количество попавшего в организм вируса.

Он также отметил, что в организме вырабатываются антитела различных классов при заражении коронавирусом, их наличие позволяет установить факт инфицирования.



Кроме того, можно выявить иммуноглобулины G (IgG), которые говорят о появлении стойкого иммунного ответа к различным белкам вируса.

Ранее медики, работающие в "красных зонах", рассказали о течении коронавирусной инфекции при повторных случаях заражения. Отмечается, в частности, что заразившиеся вирусом повторно переносят заболевание тяжелее и почти всегда — с пневмонией.