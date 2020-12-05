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Пли! Разрешат небольшие петарды и фейерверки запускать в помещениях в России

12:22 05.12.2020 Фото: vk.com
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Более мощные салюты и петарды по-прежнему можно будет запускать только на открытом воздухе, уточнили в МЧС.

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В России с 1 января мелкие петарды и фейерверки-фонтаны разрешат использовать в зданиях

Мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны можно будет использовать в зданиях с 1 января 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

По словам представителя ведомства, это предусмотрено новой редакцией правил противопожарного режима. "С 1 января 2021 года в зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности, радиус опасной зоны которых не превышает 5 м", - сообщили в МЧС. К первому классу относятся бенгальские огни и хлопушки, их и теперь можно запускать в помещениях. Пиротехнические изделия второго класса, такие как "фонтаны" и мелкие петарды, в настоящее время можно использовать лишь на улице.

Более мощные салюты и петарды по-прежнему можно будет запускать только на открытом воздухе. Для запуска профессиональной пиротехники, выше третьего класса опасности, требуется уже специальное разрешение.

Более того, правила противопожарного режима в РФ, которые вступают в действие с 1 января 2021 году, устанавливают дополнительные требования при подготовке и проведении фейерверков на массовых мероприятиях. Теперь устроителям фейерверков придется принимать дополнительные инженерно-технические меры: составлять схемы местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий и указанием границ безопасной зоны, выделять места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации.

"При этом зрители должны находиться с наветренной стороны. На площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра", - рассказали в МЧС. Правилами предусмотрено, что ответственность за безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию или физических лиц, запускающих фейерверк. После использования пиротехники они должны очистить территорию от отработанных или несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов. За нарушение данных требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, минимальный штраф для граждан составляет 2 тыс. рублей.

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