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Отменила концерт певица Zivert в Новосибирске. Хотя в Красноярске спела

12:43 05.12.2020 Фото: Инстаграм
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Выступление перенесли из-за коронавируса на неопределенную дату, но все ранее приобретенные билеты будут оставаться действительными.

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Певица Zivert отменила свой концерт в Новосибирске из-за коронавируса. Он должен был состояться 5 декабря

Певица Zivert отменила свой концерт в Новосибирске из-за эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщается в официальной группе выступления Вконтаке и на сайте, где продавались билеты.

— У нас было все готово. Звук, сцена, свет. Юлия сегодня выступает в Красноярске и должна была со своим колллективом вылетать к нам завтра, в Новосибирск! Однако, в связи с новыми требованиями Роспотребнадзора и усилением эпид ситуации в регионе, а также в ходе сегодняшних переговоров с главами контролирующих органов города Новосибирска было принято решение о переносе мероприятия на новую дату, которую мы обязательно объявим в ближайшее время! Вины артиста и организаторов здесь нет, — сообщали в группе Вконтакте «ZIVERT / 5 декабря / Новосибирск».

На сайте по продаже билетов также сообщается о том, что мероприятие было перенесено на неопределенную дату. Однако все ранее приобретенные людьми билеты будут оставаться действительными.

билеты концерт коронавирус перенос требования Zivert
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