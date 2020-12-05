Сколько "подозреваемых" на коронавирус выявили в Бердске на 5 декабря 2020, озвучил оперштаб

Среди находящихся под медицинским наблюдением бердчан 33 ребенка. Плюс 95 человек сдали тест на COVID-19 за последние сутки. Поставлен диагноз 859 пациентам.

Шокирующее число зараженных COVID-19 за сутки на 5 декабря назвали в Бердске

По данным оперативного штаба, на 5 декабря в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1141 жителя города. Из них 33 ребенка.

Но за последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 95 бердчанина. Результаты тестов станут известны позже. Итого, в городе 1236 человек, у которых диагноз еще не подтвержден.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 795 пациентов.

На субботу, 5 декабря, выявили 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 859 случая заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Как показывает статистика, за неделю в Бердске заразились коронавирусной инфекцией 67 человек.