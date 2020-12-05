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Со скандалом отказалась получать медаль "75 лет Победы" дочь фронтовика на Украине

13:33 05.12.2020 Фото: Википедии
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Женщина заявила, что "ее возмущению не было предела", поскольку сам факт вручения является "преступлением против государства". Отцу об этом она не сообщила. Но обратилась в СБУ.

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На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"

В Днепропетровской области Украины разразился скандал из-за вручения 95-летнему ветерану юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", об этом сообщил местный "11 канал".

Инцидент произошел в городе Новомосковск. Городской совет ветеранов передал 95-летнему ветерану войны Василию Волошко медаль, однако из-за болезни последнего награду пришла получать его старшая дочь Любовь.

Женщина заявила, что "ее возмущению не было предела", поскольку сам факт вручения юбилейной медали в честь 75-летия Победы, по ее мнению, является "преступлением против государства". При этом она рассказала, что не стала сообщать отцу о получении награды, а сам он якобы является "заядлым патриотом", который поддерживает украинскую армию.

Председатель городского совета ветеранов Михаил Горбов заявил телеканалу, что не видит ничего удивительного в награждении Волошко юбилейной медалью. Он добавил, что такие награды получили еще 14 ветеранов города, сами медали были получены от областного совета ветеранов Харькова.

При этом родственники 95-летнего Волошко намерены обратиться в Службу безопасности Украины (СБУ) для "выяснения всех обстоятельств этого награждения".

В июле СБУ изъяла 50 юбилейных медалей в честь 75-летия Победы у украинской делегации, возвращавшейся из Белгородской области. В делегации были в том числе 90-летний ветеран Великой Отечественной войны и бывший заместитель гендиректора Харьковского завода имени Малышева Михаил Исаев. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобное отношение кощунством на государственном уровне.

75 лет Победы медаль награжден скандал фронтовик Василий Волошко
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