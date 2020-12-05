Загадочная смерть на уроке физкультуры: Скончался 9-классник

Школу проверит прокуратура на соблюдение закона об образовании и охране здоровья несовершеннолетних.

Прокуратура проверит школу в Воронежской области после смерти ученика на уроке

Прокуратура проведёт проверку в школе №4 Острогожска после смерти на уроке ученика 9 класса. Об этом сообщили в ведомстве. Школу проверят на соблюдение закона об образовании и охране здоровья несовершеннолетних.

Всё произошло 1 декабря во время урока физкультуры. Во время разминки мальчику стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. Медики забрали 15-летнего подростка в больницу, но спасти его так и не удалось. Источники «Вести Воронеж» сообщили, что у школьника резко заболело сердце. Обстоятельства смерти школьника проверяет Следственный комитет. Телесных повреждений не обнаружили.