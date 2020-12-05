Потерялась старушка в Бердске. Она ушла в неизвестном направлении до приезда "скорой"

В полиции и "скорой" переживают, что больная пожилая женщина, может замерзнуть или стать жертвой преступления.

Полицейские ищут пропавшую старушку

В Бердске днем 5 декабря потерялась бабушка. В полицию позвонили бердчане, сообщив, что у дома №51 на ул. Островского ходит пожилая женщина - она потерялась и не знает, куда ей идти.

Полицейские вызвали скорую помощь. Но медики не успели - старушка ушла в неизвестном направлении.

На вид ей около 80 лет. Она одета в синее пальто и черную шапку. Называет себя Зоей Петровной, рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы.

В полиции и "скорой" переживают, что больная пожилая женщина, может замерзнуть или стать жертвой преступления.