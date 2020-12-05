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"Унитазы разбиты, лекарства ищите сами": Сбежала из ковидного госпиталя из-за жутких условий пациентка

14:54 05.12.2020 Фото: privet-rostov.ru
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В палате разбито одно стекло и поэтому было очень холодно. Палату освещала единственная лампочка, одежду пациенты развешивали на гвозди, вбитые в стену. А через дорогу - администрация города.

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Жуткие условия и отсутствие лекарств заставили ростовчанку сбежать из ковидного госпиталя

Жительница Ростова-на-Дону, заболевшая коронавирусом и попавшая в ковидный госпиталь, была вынуждена уйти из медучреждения, потому что её никто не лечил.

В скорую помощь ростовчанка с положительным тестом на ковид обратилась утром 3 декабря, бригаду медиков дождалась спустя несколько часов. После осмотра, женщину решили госпитализировать и на автомобиле с выключенной печкой привезли в ковидное отделение на Социалистической, 160.

Там пациентка столкнулась с реальным положением дел в донской медицине. От пожилых медсестер, неспособных при плохом освещении попасть в вену, до отсутствия самых простых препаратов от температуры.

“Препаратов от температуры в больнице не оказалось. Пошла бабуля-медсестра искать по палатам, принесла 2 таблетки парацетамола”, – рассказала пациентка.

Также ее шокировало состояние медучреждения. Она рассказала, что в палате было разбито одно стекло и поэтому было очень холодно. Палату освещала одна единственная лампочка, а одежду пациенты развешивали на гвозди, вбитые в стену.

“Унитазы старые, сломанные, там много чего и это через дорогу от администрации. Лекарств нет, все несите сами. Лежим как бомжи. Это как нужно ненавидеть своих жителей?” – возмущается женщина.

По словам пациентки, за сутки, проведенные в госпитале, она не получила никакого лечения, кроме укола и двух таблеток от температуры. А из-за холода в палате ней стало ещё хуже – появились насморк и головная боль.

“Когда ни утром, ни в обед никакого лечения не получила, я сказала своему лечащему врачу, что ухожу домой, так как мне стало еще хуже, а лечения нет. Подписала ему бумаги и уехала, – приводит слова женщины издание “Привет Ростов”.

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От редакции

Где-то есть условия получше?

Аноним, 05 декабря 2020 16:11
Стабильное развитие, прорывы (дна) в области медицины))
Главное, в 2024 галочку также поставить

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