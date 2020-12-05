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Уведомления о льготах и пособиях персонально получит каждый россиянин. Прядок утвердил Мишустин

15:24 05.12.2020 Фото: government.ru
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Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг.

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Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах

Уже в этом году граждане начнут получать уведомления о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах. Порядок такого информирования утвердил председатель правительства Михаил Мишустин 5 декабря.

Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются. Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений.

Например, при рождении ребёнка родителям придёт уведомление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены какие-либо льготы.

Кроме того, с 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.

Сейчас получить информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ. Этот формат тоже продолжит работать.

Адресное информирование запускается на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). В число организаций, которые будут предоставлять гражданам информацию, входят Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, учреждения медико-социальной экспертизы и органы социальной защиты.

ежемесячные выплаты льготы пособия уведомления Михаил Мишустин
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