Гнил дома после ампутации ноги без еды и помощи инвалид из Новосибирска

Соседка накормила супом, сбегала в аптеку за обезболивающим. Но в соцзащите сказали, что сиделка ему не предусмотрена - не пенсионер. Олег готов переехать в интернат из крохотной комнатки в общаге, хотя еще надеется найти работу.

Мужчина после ампутации два дня пролежал без еды и помощи. Коляски у него не было

В середине октября больному диабетом жителю Новосибирска, 57-летнему Олегу Гулидову, ампутировали ногу. Через месяц выписали из больницы — и оставили гнить дома. Двое суток мужчина, у которого в городе нет родственников, лежал в общежитии без еды и возможности помыться. У него не было ни ходунков, ни коляски. Ходить он не в состоянии: вторая нога за время лечения ослабла. Хотел доползти до холодильника, но упал и сильно ударился. В таком положении его и нашла соседка. Только после публикации поста в соцсетях на беспомощного обратили внимание врачи поликлиники и сотрудники соцзащиты.

"Просил по колено, отрезали по бедро"

В Новосибирск Олег Гулидов переехал из Днепропетровска в 1983 году. Долгое время работал поваром в педагогическом институте, затем — инструктором в автошколе. Но у предприятия закончилась лицензия, пришлось уволиться. С того момента жил за счет случайных заработков. "Почту разносил, был охранником, дворником. Брался за все. Пока не попал в больницу", — вздыхает Гулидов.

Хотя в сибирской столице он прожил почти сорок лет, к районной поликлинике прикреплен не был. Здоровье позволяло: за эти годы серьезно не болел ни разу. Когда на ногах начали лопаться капилляры, подумал, что это из-за нагрузок. Присыпал стрептоцидом, перевязывал. Однако язвы разрастались. "Знакомая сказала, что это может быть диабет. Я отправился в поликлинику, чтобы прикрепиться, но забыл документы дома. На обратном пути потерял сознание. Друзья отвезли меня в больницу № 34".

Врач осмотрел и сказал, что нужна срочная операция — гангрена. "Восемнадцатого октября меня госпитализировали, 19-го — прооперировали. Я просил отнять ногу по колено. Но хирург сообщил, что это невозможно. В итоге ампутировали по бедро".

В больнице Олег Гулидов пролежал месяц. Культя заживала хорошо, однако в клинике он заразился коронавирусом.

"Когда выздоровел, появилась возможность заниматься лечебной физкультурой, разрабатывать здоровую ногу. Она у меня тоже стала атрофироваться. С врачом ЛФК мы только пару дней позанимались. Помню, в пятницу он сказал, чтобы я в выходные делал упражнения, а в понедельник он попробует меня на ходунки поставить. Но следом заглянул лечащий врач и велел собираться на выписку. Я возразил, что не могу ходить, что у меня нет костылей. Однако медики отрезали: выписываться придется — есть распоряжение освобождать палаты для больных ковидом".

Родных у 57-летнего Олега в Новосибирске нет — брат живет в Днепропетровске, с детьми мужчина отношения не поддерживает. Позвонил друзьям — те привезли костыли, забрали его из больницы и занесли на пятый этаж общежития. Здесь Гулидов снимает комнату. Он уверяет: в больнице не объяснили, куда обратиться, чтобы начать оформлять инвалидность, получить коляску и помощь с приготовлением пищи. Интернета у него нет, телефон кнопочный. Олег остался один на один со своей бедой.

Два дня он пролежал на кровати в крошечной комнате — без еды, возможности принять душ, сходить в уборную. По его словам, один из друзей — дальнобойщик — уехал в рейс, другой работал с утра до поздней ночи. "Из больницы у меня была только минеральная вода — пил ее понемногу. Экономил. Не знал, сколько так пролежу".

"Просил поесть"

Спасла его соседка по общежитию Юлия Белокриницкая. Близко они до этого не общались: разве что здоровались, столкнувшись в коридоре. "Но я была шокирована, когда увидела, как Олега Ивановича вносят на пятый этаж, а вместо ноги у него — культя.

Спросила: "Что случилось?" Он махнул рукой. Отвернулся", — вспоминает Юлия.

Она очень переживала за соседа, все ждала, что его навестят врачи, соцработники, знакомые. Однако за два дня в коридоре так никто и не появился. Тогда Юлия заглянула сама. "Он лежал на кровати совершенно беспомощный. Рядом — лишь бутылка с водой. Попросил поесть, сказал, что голодает уже два дня. Пытался сам добраться до холодильника, но упал и поранился".

Она тут же накормила его супом, сбегала в аптеку за обезболивающим. "Я и сама инвалид, с дочкой живем на пенсию. Но как можно отказать человеку в беде?" На следующий день Юлия попыталась прикрепить соседа к поликлинике — удалось только с третьей попытки. В соцзащите сперва тоже не отнеслись с пониманием. "Я им объяснила, что человек после ампутации не может за собой ухаживать, еду приготовить, элементарно в душ сходить помыться: душевая у нас на первом этаже, а он — на пятом. Лифта нет. Но мне ответили, что сиделок для него не предусмотрено — он ведь не пенсионер, и инвалидность не оформлена".

От безысходности Юлия обратилась к бывшей жительнице того же общежития и активистке района Юлии Кашаповой. Они опубликовали эмоциональный пост в сообществе района.

"Привезли и выгрузили. Без костылей, без инвалидной коляски, без необходимых препаратов. Фактически оставили гнить заживо. <…> Этот человек остался никому не нужен, и если у доброй соседки не хватит больше сил и средств за ним ухаживать, то человек просто умрет" — так заканчивалась запись с просьбой о помощи с лекарствами и средствами реабилитации.

Сразу после этого местные жители передали Гулидову инвалидную коляску, собрали деньги на препараты, еду. На следующий день отреагировали и официальные ведомства: Олег Иванович сообщил, что к нему пришел терапевт, навещает врач ЛФК — разрабатывает здоровую ногу. "Явился лично директор отдела соцзащиты. Извинился, объяснил, что пока у меня нет статуса инвалида, они не могут меня взять на обслуживание. Но мне приносят сухпайки, передали ходунки, памперсы".

Гулидов признается: когда в одиночестве лежал на кровати и смотрел в потолок, думал, что жизнь закончилась. А сейчас он уже передвигается на инвалидном кресле по комнате. На днях даже самостоятельно винегрет приготовил. "Правда, воду я прошу принести Юлю. И посуду она мне моет. Сам не могу выехать в коридор — у нас очень высокие пороги. Да и общежитие квартирного типа, везде стоят коляски, кроватки".

"Узнали от соседки"



"Это же безобразие, беспомощного человека выписали в никуда. Например, когда женщина выписывается с ребенком из роддома, уже на следующий день к ней приходят медсестра, врач. Почему к Олегу никто не пришел, не поинтересовался, есть ли у человека возможность купить таблетки? Он же месяц провел в больнице, остался без работы. Уверена: из больницы должны были передать информацию и в поликлинику, и в центр соцзащиты", — возмущается Юлия Кашапова. По ее словам, даже сейчас положение Гулидова туманное. Непонятно, как долго продлится оформление инвалидности, кто все это время будет готовить для больного, покупать продукты. "На днях он нас попросил передвинуть в комнате мебель, чтобы на коляске ездить. Мужчин на этом этаже общежития нет".

В отделе социальной поддержки населения Кировского района РИА Новости объяснили, что в обязательном порядке информация о таких пациентах из больниц к ним не поступает. "Могут сообщить, а могут и нет. В данном случае мы даже не знали, что человек попал в трудную ситуацию, пока к нам не пришла его соседка".

Как сказано в ответе на запрос агентства, к Гулидову сразу выехал специалист для "определения нуждаемости". Олегу Ивановичу предложили обеспечить горячим питанием, предоставить продуктовый набор и предметы личной гигиены. Но "от оказания срочных социальных услуг социального работника и горячего питания Гулидов О. И. отказался", говорится в письме. Тем не менее набор по уходу за тяжелобольными, ходунки, продукты ему выдали. Теперь его навещает реабилитационная медсестра. Оформляют в учреждение стационарной формы соцобслуживания. Сам Олег говорит, что не против переезда в дом инвалидов. Но очень хочет еще и найти работу — возраст позволяет.