Гнил дома после ампутации ноги без еды и помощи инвалид из Новосибирска

В середине октября больному диабетом жителю Новосибирска, 57-летнему Олегу Гулидову, ампутировали ногу. Через месяц выписали из больницы — и оставили гнить дома. Двое суток мужчина, у которого в городе нет родственников, лежал в общежитии без еды и возможности помыться. У него не было ни ходунков, ни коляски. Ходить он не в состоянии: вторая нога за время лечения ослабла. Хотел доползти до холодильника, но упал и сильно ударился. В таком положении его и нашла соседка. Только после публикации поста в соцсетях на беспомощного обратили внимание врачи поликлиники и сотрудники соцзащиты.
"Просил по колено, отрезали по бедро"
В Новосибирск Олег Гулидов переехал из Днепропетровска в 1983 году. Долгое время работал поваром в педагогическом институте, затем — инструктором в автошколе. Но у предприятия закончилась лицензия, пришлось уволиться. С того момента жил за счет случайных заработков. "Почту разносил, был охранником, дворником. Брался за все. Пока не попал в больницу", — вздыхает Гулидов.
Хотя в сибирской столице он прожил почти сорок лет, к районной поликлинике прикреплен не был. Здоровье позволяло: за эти годы серьезно не болел ни разу. Когда на ногах начали лопаться капилляры, подумал, что это из-за нагрузок. Присыпал стрептоцидом, перевязывал. Однако язвы разрастались. "Знакомая сказала, что это может быть диабет. Я отправился в поликлинику, чтобы прикрепиться, но забыл документы дома. На обратном пути потерял сознание. Друзья отвезли меня в больницу № 34".
Врач осмотрел и сказал, что нужна срочная операция — гангрена. "Восемнадцатого октября меня госпитализировали, 19-го — прооперировали. Я просил отнять ногу по колено. Но хирург сообщил, что это невозможно. В итоге ампутировали по бедро".
В больнице Олег Гулидов пролежал месяц. Культя заживала хорошо, однако в клинике он заразился коронавирусом.
"Когда выздоровел, появилась возможность заниматься лечебной физкультурой, разрабатывать здоровую ногу. Она у меня тоже стала атрофироваться. С врачом ЛФК мы только пару дней позанимались. Помню, в пятницу он сказал, чтобы я в выходные делал упражнения, а в понедельник он попробует меня на ходунки поставить. Но следом заглянул лечащий врач и велел собираться на выписку. Я возразил, что не могу ходить, что у меня нет костылей. Однако медики отрезали: выписываться придется — есть распоряжение освобождать палаты для больных ковидом".
Родных у 57-летнего Олега в Новосибирске нет — брат живет в Днепропетровске, с детьми мужчина отношения не поддерживает. Позвонил друзьям — те привезли костыли, забрали его из больницы и занесли на пятый этаж общежития. Здесь Гулидов снимает комнату. Он уверяет: в больнице не объяснили, куда обратиться, чтобы начать оформлять инвалидность, получить коляску и помощь с приготовлением пищи. Интернета у него нет, телефон кнопочный. Олег остался один на один со своей бедой.
Два дня он пролежал на кровати в крошечной комнате — без еды, возможности принять душ, сходить в уборную. По его словам, один из друзей — дальнобойщик — уехал в рейс, другой работал с утра до поздней ночи. "Из больницы у меня была только минеральная вода — пил ее понемногу. Экономил. Не знал, сколько так пролежу".
"Просил поесть"
Спасла его соседка по общежитию Юлия Белокриницкая. Близко они до этого не общались: разве что здоровались, столкнувшись в коридоре. "Но я была шокирована, когда увидела, как Олега Ивановича вносят на пятый этаж, а вместо ноги у него — культя.
Спросила: "Что случилось?" Он махнул рукой. Отвернулся", — вспоминает Юлия.
Она очень переживала за соседа, все ждала, что его навестят врачи, соцработники, знакомые. Однако за два дня в коридоре так никто и не появился. Тогда Юлия заглянула сама. "Он лежал на кровати совершенно беспомощный. Рядом — лишь бутылка с водой. Попросил поесть, сказал, что голодает уже два дня. Пытался сам добраться до холодильника, но упал и поранился".
Она тут же накормила его супом, сбегала в аптеку за обезболивающим. "Я и сама инвалид, с дочкой живем на пенсию. Но как можно отказать человеку в беде?" На следующий день Юлия попыталась прикрепить соседа к поликлинике — удалось только с третьей попытки. В соцзащите сперва тоже не отнеслись с пониманием. "Я им объяснила, что человек после ампутации не может за собой ухаживать, еду приготовить, элементарно в душ сходить помыться: душевая у нас на первом этаже, а он — на пятом. Лифта нет. Но мне ответили, что сиделок для него не предусмотрено — он ведь не пенсионер, и инвалидность не оформлена".
От безысходности Юлия обратилась к бывшей жительнице того же общежития и активистке района Юлии Кашаповой. Они опубликовали эмоциональный пост в сообществе района.
"Привезли и выгрузили. Без костылей, без инвалидной коляски, без необходимых препаратов. Фактически оставили гнить заживо. <…> Этот человек остался никому не нужен, и если у доброй соседки не хватит больше сил и средств за ним ухаживать, то человек просто умрет" — так заканчивалась запись с просьбой о помощи с лекарствами и средствами реабилитации.
Сразу после этого местные жители передали Гулидову инвалидную коляску, собрали деньги на препараты, еду. На следующий день отреагировали и официальные ведомства: Олег Иванович сообщил, что к нему пришел терапевт, навещает врач ЛФК — разрабатывает здоровую ногу. "Явился лично директор отдела соцзащиты. Извинился, объяснил, что пока у меня нет статуса инвалида, они не могут меня взять на обслуживание. Но мне приносят сухпайки, передали ходунки, памперсы".
Гулидов признается: когда в одиночестве лежал на кровати и смотрел в потолок, думал, что жизнь закончилась. А сейчас он уже передвигается на инвалидном кресле по комнате. На днях даже самостоятельно винегрет приготовил. "Правда, воду я прошу принести Юлю. И посуду она мне моет. Сам не могу выехать в коридор — у нас очень высокие пороги. Да и общежитие квартирного типа, везде стоят коляски, кроватки".
"Узнали от соседки"
В отделе социальной поддержки населения Кировского района РИА Новости объяснили, что в обязательном порядке информация о таких пациентах из больниц к ним не поступает. "Могут сообщить, а могут и нет. В данном случае мы даже не знали, что человек попал в трудную ситуацию, пока к нам не пришла его соседка".
Как сказано в ответе на запрос агентства, к Гулидову сразу выехал специалист для "определения нуждаемости". Олегу Ивановичу предложили обеспечить горячим питанием, предоставить продуктовый набор и предметы личной гигиены. Но "от оказания срочных социальных услуг социального работника и горячего питания Гулидов О. И. отказался", говорится в письме. Тем не менее набор по уходу за тяжелобольными, ходунки, продукты ему выдали. Теперь его навещает реабилитационная медсестра. Оформляют в учреждение стационарной формы соцобслуживания. Сам Олег говорит, что не против переезда в дом инвалидов. Но очень хочет еще и найти работу — возраст позволяет.