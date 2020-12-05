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Зашкаливает COVID-19: Абсолютный рекорд по зараженным за сутки на 5 декабря отмечен в России

16:24 05.12.2020 Фото: Nso.ru
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По данным оперативного штаба, умерли с начала пандемии в России от COVID-19 42 684 человека. За последние сутки подтверждено 508 летальных случаев. Какие регионы в лидерах?

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Суточный прирост новых случаев превысил 28,7 тыс.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 28 782 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией 5 декабря. С начала пандемии в России выявлен 2 431 731 случай коронавируса.

До этого рекордное число зараженных за сутки было зафиксировано 3 декабря — тогда штаб сообщил о 28 145 заболевших.

За прошедшие сутки случаи заражения COVID-19 были выявлены во всех 85 регионах России. Больше всего случаев заражения зафиксировано в следующих регионах:

Москва — 7993
Санкт-Петербург — 3726
Московская область — 1246
Нижегородская область — 495
Республика Карелия — 473
Архангельская область — 399
Свердловская область — 398
Воронежская область — 373

Вологодская область — 371.

У 20,4% заразившихся за последние сутки не было клинических проявлений болезни, отмечает оперативный штаб.

За весь период распространения заболевания больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (640 тыс.). На втором месте находится Санкт-Петербург (144 тыс.), затем следуют Подмосковье (116 тыс.), Нижегородская (56 тыс.) и Свердловская (48 тыс.) области.

По данным оперативного штаба, умерли с начала пандемии в России от COVID-19 42 684 человека. За последние сутки подтверждено 508 летальных случаев. Более 1,9 млн заболевших выздоровели.

COVID-19 выздоровели коронавирус умерли число зараженных
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