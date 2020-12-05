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Катастрофический 2021: Кризис и голодную смерть предрекли человечеству

16:33 05.12.2020 Фото: pixabay.com
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Из-за войн за последние 4 года количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 млн. Но из-за пандемии их число выросло до 270 млн.

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В ООН предрекли катастрофический 2021 год

В 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на специальном заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященном борьбе с COVID-19.

По его словам, следующий год "будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе".

Бизли отметил, что из-за вооруженных конфликтов за последние четыре года количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 миллионов. Но из-за пандемии их число выросло до 270 миллионов, добавил он.

"Поскольку мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое", — пояснил он.

Однако если удастся собрать необходимые средства, то мировое сообщество преодолеет гуманитарный кризис, подчеркнул Бизли.

"Как я говорю многим своим друзьям и лидерам по всему миру, в следующем году мы не сможем профинансировать все. Так что мы должны уделять приоритетное внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции", — указал глава ВПП.

В этом случае, заявил Бизли, человечество сможет "пережить 2021 год".

COVID-19 голод кризис человечество Дэвид Бизли ООН
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