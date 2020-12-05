Неожиданную версию гибели экспедиции Дятлова высказал блогер после посещения таинственного перевала

Дмитрий Масленников считает ключом к истине опись найденных на месте трагедии предметов. Среди них оказались фляга со спиртом – а ведь, по словам выжившего члена группы Юрия Юдина, спирта у экспедиции не было, и солдатских обмоток.

Российский блогер посетил перевал Дятлова и выдвинул версию гибели экспедиции

Российский блогер Дмитрий Масленников посетил перевал Дятлова и выдвинул на своем канале в YouTube свою версию гибели известной экспедиции в 1959 году. Он отметил, что официальная версия выглядит весьма сомнительной.

Один из тезисом Масленникова - палатки на склоне горы Холатчахль просто не было, а известные кадры являются имитацией. Современная двухслойная палатка не выдержала порыв ветра даже несколько часов, в то время как однослойная палатка «дятловцев» простояла почти месяц – со 2 по 27 февраля. И это на самом обдуваемом месте склона. К тому же выглядит сомнительным версия, что снежная волна нанесла серьезные повреждения находящимся внутри членам экспедиции, как утверждает официальная версия, не изменив местоположение самой палатки.

Еще один пункт - «дятловцы» не смогли бы преодолеть почти километровый путь от палатки к кедру, где были найдены тела четырех членов экспедиции – из-за пересеченности местности, покрытой ручьями, оврагами, кустами и деревьями. К тому же надо учесть, что в момент трагедии там были сугробы, значительно усложнявшие путь. Даже если человек находится в состоянии посттравматического аффекта, он не сможет бежать с травмами через такие препятствия в ночи.

К тому же группа «дятловцев» зашла глубоко в лес, и зачем – непонятно, ведь воду и укрытие от ветра она нашли раньше, считает Масленников. В итоге выходит, что лагерь Дятлова и его ребят был не на склоне, как гласит официальная версия, а в лесу. Именно там и погибли члены экспедиции.

Блогер считает ключом к истине опись найденных на месте трагедии предметов. Среди них оказались фляга со спиртом – а ведь, по словам выжившего члена группы Юрия Юдина, спирта у экспедиции не было, и солдатских обмоток. К тому же известно о записке следователя Темпалова от 15 февраля, в которой он говорит о Дятлове как о погибшем. И это притом, что поиски группы начались только 18 февраля.

В итоге Масленников прямо не проговаривает свою версию, но выражает полное согласие с точкой зрения руководителя фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича, что члены группы оказались в зоне заводских испытаний и попали «под горячую руку».