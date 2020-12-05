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В пробке из-за массового ДТП стоит Бердское шоссе вечером 5 декабря. Смотрите видео

17:28 05.12.2020 Фото: АСТ-54
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Перед поворотом на Нижнюю Ельцовку столкнулись седаны Mazda 3, Infiniti, Toyota Mark II, Hyundai Solaris брендированный «Ситимобил» и минивэн Honda, а также контейнеровоз.

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На Бердском шоссе произошло массовое ДТП

При движении в сторону Первомайского района перед поворотом на Нижнюю Ельцовку столкнулись седаны Mazda 3, Infiniti, Toyota Mark II, Hyundai Solaris брендированный «Ситимобил» и минивэн Honda, а также контейнеровоз. Массовое ДТП случилось вечером в субботу, 5 декбря, сообщает АСТ-54.

От удара наибольшие повреждения заметны у "Марка", которому выбило заднюю правую часть и "Хонды", которая отлетела в отбойник, лишившись заднего бампера, двери и стекла.

Авария спровоцировала трёхкилометровый затор. Информации о пострадавших не поступало.

Hyundai Solaris Toyota Mark II ДТП контейнеровоз отбойник повреждения пробка
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