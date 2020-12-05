Почти закончились койки для ковидных пациентов в четырех регионах, заявила Голикова

Чтобы снять напряжение с коечного фонда больниц, ввели бесплатную раздачу лекарств тем, кто лечится от коронавируса на дому, напомнила вице-премьер.

В Новосибирской области в последнее время не говорят о дефиците коек в ковидных госпиталях

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в пятницу рассказала о ситуации с коронавирусом в России. И особо отметила состоние коечного фонда в ковидных госпиталях.

-Мы продолжаем отслеживать ситуацию с развёртыванием и использованием коечного фонда, предназначенного для ковидных больных в регионах страны. На утро вчерашнего дня было занято 75,9% коечного фонда. Это средний показатель в стране. Соответственно, 24,1% – это средний свободный коечный фонд. Наибольшая загрузка коечного фонда, то есть более 90%, сегодня наблюдается в четырёх регионах – город Санкт-Петербург, Смоленская и Орловская области и город Севастополь, - отметила Голикова.

По ее словам, для того, чтобы снять напряжение с коечного фонда, регионам были выделены средства из федерального бюджета на приобретение лекарственных препаратов для больных, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Примером наиболее качественной работы в этом направлении Голикова назвала Москву, которая ещё в первую волну пандемии ввела такое лекарственное обеспечение. Сегодня это распространено по всей территории Российской Федерации, в том числе в Новосибирской области.