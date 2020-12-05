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Огромный штраф выписали российским туристам за прогулку по Стамбулу

18:21 05.12.2020 Фото: Википедии
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Жителям и гостям города запрещается находиться на улице и в общественных местах без масок, а также покидать дома и гостиницы во время комендантского часа. Ограничения в Турции ввели недавно.

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Туристы из России получили штраф за прогулку по Стамбулу

В Турции полицейские выписали огромный штраф двум русским путешественницам, сообщает Федеральное агентство новостей.

Россиянки получили квитанции на оплату штрафа в общей сложности размером около 60 000 рублей за прогулку по городу без масок.

Дело в том, что в Стамбуле недавно ввели ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Жителям и гостям города запрещается находиться на улице и в общественных местах без масок, а также покидать дома и гостиницы во время комендантского часа.

Туристки из России пренебрегли требованиями, отказались надевать средства индивидуальной защиты, за что и были оштрафованы. Получив квитанции, девушки продолжили прогулку, правда, маски все решили надеть.

коронавирус ограничительные меры полицейские Стамбул турист штраф
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