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Путин: россияне перестали стесняться и больше ценят жизнь

18:33 05.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам президента, "за этот год мы многое переосмыслили - стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами".

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Путин поздравил добровольцев с их праздником

За этот год многое было переосмыслено, россияне стали больше ценить жизнь, перестали стесняться своей отзывчивости, надо это всё преумножить, заявил президент РФ Владимир Путин 5 декабря.

"За этот год мы многое переосмыслили - стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами. У нас действительно стало больше доброты, доверия и отзывчивости, сплоченности. И не то, чтобы стало больше, она стала проявляться. Люди перестали этого стесняться, а, наоборот, начали гордиться. Важно это все сохранить и приумножить", - сказал Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020".

По его словам, только обладая таким крепким нравственным фундаментом, мы сможем идти вперед, добиваться серьезных целей и социального, технологического и экономического развития.

"Когда весной этого года грянула беда, каждый из нас, все общество осознали, прочувствовали, что мы вместе. Взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь - все это не зависит от каких-то ни было политических или иных убеждений, взглядов. Это чрезвычайно важно. Это то, что стоит над политикой и то, что действительно объединяет всех", - подчеркнул президент.

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От редакции

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Аноним, 05 декабря 2020 19:04
Какой цинизм и лицемерие в этих словах...
Аноним, 05 декабря 2020 20:02
"Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020) по теме «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» порассуждал о возможности искусственного интеллекта возглавить государство. Об этом сообщает ТАСС.

Путин понадеялся, что искусственный интеллект пока не сможет стать президентом, поскольку у него нет чувства сострадания и совести...."
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А у тебя, живого и полуискусственного, есть сострадание и совесть на фоне того, что вы творите со страной и народом?
Мало того, что вы признали этот глобалистский бред с барановирусом, так еще и лишаете народ оказания необходимой медицинской помощи, устраиваете бардак с лекарствами и заставляете врачей увольняться. Заперли по домам стариков, нарядили народ во вредные маски и перчатки и уже готовы колоть всех вашей стерилизующей вакциной! Государство чахнет на глазах! Люди массово лишаются работы, не оказываются плановые медуслуги... выросло количество самоубийств!
Скоро и ваш новый искусственный интеллект лишит работы массу людей.

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