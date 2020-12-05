Путин: россияне перестали стесняться и больше ценят жизнь

За этот год многое было переосмыслено, россияне стали больше ценить жизнь, перестали стесняться своей отзывчивости, надо это всё преумножить, заявил президент РФ Владимир Путин 5 декабря.
"За этот год мы многое переосмыслили - стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами. У нас действительно стало больше доброты, доверия и отзывчивости, сплоченности. И не то, чтобы стало больше, она стала проявляться. Люди перестали этого стесняться, а, наоборот, начали гордиться. Важно это все сохранить и приумножить", - сказал Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020".
По его словам, только обладая таким крепким нравственным фундаментом, мы сможем идти вперед, добиваться серьезных целей и социального, технологического и экономического развития.
"Когда весной этого года грянула беда, каждый из нас, все общество осознали, прочувствовали, что мы вместе. Взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь - все это не зависит от каких-то ни было политических или иных убеждений, взглядов. Это чрезвычайно важно. Это то, что стоит над политикой и то, что действительно объединяет всех", - подчеркнул президент.
Путин понадеялся, что искусственный интеллект пока не сможет стать президентом, поскольку у него нет чувства сострадания и совести...."
--------------------------------
А у тебя, живого и полуискусственного, есть сострадание и совесть на фоне того, что вы творите со страной и народом?
Мало того, что вы признали этот глобалистский бред с барановирусом, так еще и лишаете народ оказания необходимой медицинской помощи, устраиваете бардак с лекарствами и заставляете врачей увольняться. Заперли по домам стариков, нарядили народ во вредные маски и перчатки и уже готовы колоть всех вашей стерилизующей вакциной! Государство чахнет на глазах! Люди массово лишаются работы, не оказываются плановые медуслуги... выросло количество самоубийств!
Скоро и ваш новый искусственный интеллект лишит работы массу людей.