Путин: россияне перестали стесняться и больше ценят жизнь

По словам президента, "за этот год мы многое переосмыслили - стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами".

Путин поздравил добровольцев с их праздником

За этот год многое было переосмыслено, россияне стали больше ценить жизнь, перестали стесняться своей отзывчивости, надо это всё преумножить, заявил президент РФ Владимир Путин 5 декабря.

"За этот год мы многое переосмыслили - стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами. У нас действительно стало больше доброты, доверия и отзывчивости, сплоченности. И не то, чтобы стало больше, она стала проявляться. Люди перестали этого стесняться, а, наоборот, начали гордиться. Важно это все сохранить и приумножить", - сказал Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020".

По его словам, только обладая таким крепким нравственным фундаментом, мы сможем идти вперед, добиваться серьезных целей и социального, технологического и экономического развития.

"Когда весной этого года грянула беда, каждый из нас, все общество осознали, прочувствовали, что мы вместе. Взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь - все это не зависит от каких-то ни было политических или иных убеждений, взглядов. Это чрезвычайно важно. Это то, что стоит над политикой и то, что действительно объединяет всех", - подчеркнул президент.