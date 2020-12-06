05.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

У кого именины 6 декабря по церковному календарю?

05:00 06.12.2020 Фото: Pixabay
0

По церковному православному календарю 6 декабря отмечается 11 мужских именин.

% name% title
С именинами!

6 декабря именины отмечают

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
Борис от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Елизар от древнееврейского имени Элеазар - «Бог помог»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Митрофан от древнегреческого имени Метрофанес: метер - «мать» + файно - «показывать, светить, являть»
Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
день ангела именинники именины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам есть кого сегодня поздравить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

У кого именины 6 декабря по церковному календарю?
05:00 06-12-2020
У кого именины 6 декабря по церковному календарю?
Так, кофе вреден или нет?
04:00 06-12-2020
Так, кофе вреден или нет?
6 декабря 2020 - День святого Николая
03:00 06-12-2020
6 декабря 2020 - День святого Николая
Какие процедуры для лица после 50 лет самые эффективные
02:00 06-12-2020
Какие процедуры для лица после 50 лет самые эффективные
Почему люди часто принимают неверные решения: 6 причин назвали психологи
01:00 06-12-2020
Почему люди часто принимают неверные решения: 6 причин назвали психологи
Как вылечить аэрофобию: простые советы помогут преодолеть страх полета
00:30 06-12-2020
Как вылечить аэрофобию: простые советы помогут преодолеть страх полета
Назван способ сохранить секреты, если вы дали смартфон в чужие руки
23:30 05-12-2020
Назван способ сохранить секреты, если вы дали смартфон в чужие руки
Ученые нашли первую мутацию COVID-19, когда антитела бессильны
23:28 05-12-2020
Ученые нашли первую мутацию COVID-19, когда антитела бессильны
Имена, обладатели которых способны на предательство
23:00 05-12-2020
Имена, обладатели которых способны на предательство
Невозможно потею ночью: о чем говорит повышенная потливость во время сна
22:30 05-12-2020
Невозможно потею ночью: о чем говорит повышенная потливость во время сна