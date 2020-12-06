У кого именины 6 декабря по церковному календарю?

6 декабря именины отмечают
Мужчины
|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Алексей
|от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
|Борис
|от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»
|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Елизар
|от древнееврейского имени Элеазар - «Бог помог»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Митрофан
|от древнегреческого имени Метрофанес: метер - «мать» + файно - «показывать, светить, являть»
|Серафим
|от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
|Теодор
|в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
|Федор
|современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»