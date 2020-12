Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 декабря 2020 в России и мире

6 декабря - День памяти великого князя Александра Невского

• День рождения Санта-Клауса (Sinterklaas)

• День рыжих мыслей



• День рождения микроволновой печи• День ёлки с варежками (Mitten Tree Day)• День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ• Католический день святого Николая (Saint Nicholas Day)• День сетевика • День рождения Пермского края• Второе воскресенье Адвента (Second Advent Sunday)• День аудитора и бухгалтера Краснодарского края• День Вооружённых Сил - Украина• День «Наденьте свои ботинки» (Put On Your Own Shoes Day) - США• День памяти и действий против насилия над женщинами - Канада• День гаспачо (National Gazpacho Day) - США• День юриста - Беларусь• День независимости - Финляндия• День шахтёра (National Miners Day) - США• День прокуратуры - Казахстан• День Конституции - Испания• Праздник добрососедства - Туркменистан• День ростовщика (National Pawnbrokers Day) - США• День культуры синдхов - Пакистан• День работников министерства связи и информационных технологий - Азербайджан• День памяти жертв геноцида - Латвия• День защитников Дубровника - Хорватия• День столицы Кито - Эквадор• Именины у Александра, Алексея, Григория, Феодора, Митрофана, Макария• Митрофанов день (День установления «саночного пути»)

Важные даты

1240 татаро-монгольское войско ворвалось в осажденный Киев.

1492 первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити.

1590 царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому

1741 государственный переворот в России, в результате которого императрицей стала Елизавета Петровна, дочь Петра I.

1909 открыт Саратовский университет.

1978 взрыв двух вагонов со взрывчаткой на станции Куровская.



1989 расстрел в политехническом институте Монреаля. Погибли 15 человек, включая стрелка. Ещё 14 человек получили ранения.1995 катастрофа Ту-154 под Хабаровском, погибли 98 человек.1997 военно-транспортный самолёт Ан-124 ВВС России упал на жилой дом в Иркутске. Погибли 72 человека.2000 открыт ливерморий – химический элемент с атомным номером 116.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend