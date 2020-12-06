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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 декабря 2020 в России и мире

07:10 06.12.2020 Фото: pixabay
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Список праздников России и мира 6 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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6 декабря - День памяти великого князя Александра Невского

• День памяти великого князя Александра Невского
• День рождения Санта-Клауса (Sinterklaas)
• День рыжих мыслей

• День рождения микроволновой печи
• День ёлки с варежками (Mitten Tree Day)
• День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ
• Католический день святого Николая (Saint Nicholas Day)
• День сетевика • День рождения Пермского края
• Второе воскресенье Адвента (Second Advent Sunday)
• День аудитора и бухгалтера Краснодарского края
• День Вооружённых Сил - Украина
• День «Наденьте свои ботинки» (Put On Your Own Shoes Day) - США
• День памяти и действий против насилия над женщинами - Канада
• День гаспачо (National Gazpacho Day) - США
• День юриста - Беларусь
• День независимости - Финляндия
• День шахтёра (National Miners Day) - США
• День прокуратуры - Казахстан
• День Конституции - Испания
• Праздник добрососедства - Туркменистан
• День ростовщика (National Pawnbrokers Day) - США
• День культуры синдхов - Пакистан
• День работников министерства связи и информационных технологий - Азербайджан
• День памяти жертв геноцида - Латвия
• День защитников Дубровника - Хорватия
• День столицы Кито - Эквадор
• Именины у Александра, Алексея, Григория, Феодора, Митрофана, Макария
• Митрофанов день (День установления «саночного пути»)

Важные даты

1240 татаро-монгольское войско ворвалось в осажденный Киев.
1492 первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити.
1590 царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому
1741 государственный переворот в России, в результате которого императрицей стала Елизавета Петровна, дочь Петра I.
1909 открыт Саратовский университет.
1978 взрыв двух вагонов со взрывчаткой на станции Куровская.

1989 расстрел в политехническом институте Монреаля. Погибли 15 человек, включая стрелка. Ещё 14 человек получили ранения.
1995 катастрофа Ту-154 под Хабаровском, погибли 98 человек.
1997 военно-транспортный самолёт Ан-124 ВВС России упал на жилой дом в Иркутске. Погибли 72 человека.
2000 открыт ливерморий – химический элемент с атомным номером 116.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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