06.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Названа новая зарплата случайно победившей на выборах уборщицы

14:41 06.12.2020 Фото: © страница Марины Удгодской в соцсети
0

"Уборщицей она получала три тысячи рублей, а сейчас чуть больше 30 тысяч. Живет она скромно", — сказал Громов.

% name% title
Марина Удгодская

Председатель костромского отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валерий Громов рассказал в беседе с МК, какую зарплату получает уборщица Марина Удгодская, избранная главой Повалихинского сельского поселения.
По его словам, ежемесячный заработок Удгодской вырос примерно в десять раз.
"Уборщицей она получала три тысячи рублей, а сейчас чуть больше 30 тысяч. Живет она скромно", — сказал Громов.

Он также прокомментировал сообщения о том, что в партии Удгодской предложили выдвинуться на следующих выборах в Госдуму. По словам Громова, именно он был автором этой идеи.
"Я понял, что народу она интересна. Обратился в центральной комитет нашей партии, убедил, раз Марина Викторовна такая популярная, надо выдвинуть ее в депутаты", — пояснил собеседник издания.

В сентябре Марина Удгодская выиграла выборы у главы поселения единоросса Николая Локтева, получив 61,7 процента голосов. За нее проголосовали 87 человек, а за Локтева — 48.
В данных о месте работы Удгодской говорилось, что она уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет. Позже в администрации Костромской области рассказали РИА Новости, что уборщица — это подработка, а Удгодская имеет опыт работы сельским депутатом.
Сама женщина признала, что была техническим кандидатом. При этом в ЦИК уточнили, что нарушений на выборах не было и Удгодская победила в соответствии с законом.

Источник: РИА Новости

выборы сельсовет уборщица Марина Удгодская
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отличная зарплата?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какое нововведение по начисленнию пенсии начало действовать в России
15:36 06-12-2020
Какое нововведение по начисленнию пенсии начало действовать в России
Ождидать ли индексации пенсий работающим пенсионерам в 2021 году. Что известно?
15:34 06-12-2020
Ождидать ли индексации пенсий работающим пенсионерам в 2021 году. Что известно?
За какие услуги ЖКХ можно снизить цену: как по закону уменьшить плату за коммунальные услуги
15:30 06-12-2020
За какие услуги ЖКХ можно снизить цену: как по закону уменьшить плату за коммунальные услуги
Поймали сбежавшего в Сочи подозреваемого во взятках главврача Забайкальской краевой больницы
15:29 06-12-2020
Поймали сбежавшего в Сочи подозреваемого во взятках главврача Забайкальской краевой больницы
Звездный дождь в декабре: не пропустите последний звездопад 2020. Дата
15:00 06-12-2020
Звездный дождь в декабре: не пропустите последний звездопад 2020. Дата
Какую опасность таит черный хлеб и кому его запрещено есть, рассказал диетолог
14:59 06-12-2020
Какую опасность таит черный хлеб и кому его запрещено есть, рассказал диетолог
Названа новая зарплата случайно победившей на выборах уборщицы
14:41 06-12-2020
Названа новая зарплата случайно победившей на выборах уборщицы
Видео полыхающего рынка и павильона с петардами попало в Сеть. Уже горит 4000 кв. метров
14:41 06-12-2020
Видео полыхающего рынка и павильона с петардами попало в Сеть. Уже горит 4000 кв. метров
БердскПутинские выплаты на детей: Как изменится размер пособия в декабре 2020
14:30 06-12-2020
Путинские выплаты на детей: Как изменится размер пособия в декабре 2020
БердскПравила уборки и вывоза снега в зимний период 2020 – 2021 в Бердске. Где снегоотвал и цена талона
14:30 06-12-2020
Правила уборки и вывоза снега в зимний период 2020 – 2021 в Бердске. Где снегоотвал и цена талона