Названа новая зарплата случайно победившей на выборах уборщицы

"Уборщицей она получала три тысячи рублей, а сейчас чуть больше 30 тысяч. Живет она скромно", — сказал Громов.

Марина Удгодская

Председатель костромского отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валерий Громов рассказал в беседе с МК, какую зарплату получает уборщица Марина Удгодская, избранная главой Повалихинского сельского поселения.

По его словам, ежемесячный заработок Удгодской вырос примерно в десять раз.

"Уборщицей она получала три тысячи рублей, а сейчас чуть больше 30 тысяч. Живет она скромно", — сказал Громов.

Он также прокомментировал сообщения о том, что в партии Удгодской предложили выдвинуться на следующих выборах в Госдуму. По словам Громова, именно он был автором этой идеи.

"Я понял, что народу она интересна. Обратился в центральной комитет нашей партии, убедил, раз Марина Викторовна такая популярная, надо выдвинуть ее в депутаты", — пояснил собеседник издания.

В сентябре Марина Удгодская выиграла выборы у главы поселения единоросса Николая Локтева, получив 61,7 процента голосов. За нее проголосовали 87 человек, а за Локтева — 48.

В данных о месте работы Удгодской говорилось, что она уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет. Позже в администрации Костромской области рассказали РИА Новости, что уборщица — это подработка, а Удгодская имеет опыт работы сельским депутатом.

Сама женщина признала, что была техническим кандидатом. При этом в ЦИК уточнили, что нарушений на выборах не было и Удгодская победила в соответствии с законом.

Источник: РИА Новости