Так, кофе вреден или нет?

Кофе - хорошим антидепрессантом, даже его запах улучшает настроение. Кроме того, кофе влияет на холестериновый и липидный обмены и выводит из организма лишнюю жидкость.

Врачи-диетологи развеяли миф о вреде кофе на организм человека

Врачи-диетологи Дарья Русакова и Жанна Ладнова развеяли распространенный миф о том, что употребление кофе наносит здоровью человека вред. Об этом пишет «МИР 24».

По словам Русаковой, в кофе больше плюсов, чем минусов, хотя, безусловно, существуют люди, имеющие индивидуальную непереносимость данного напитка, нарушение сердечного ритма и повышение артериального давления.

Врач уточнила, что кофеин содержится и в чае, поэтому данная категория граждан может испытывать усиленное сердцебиение и в случае употребления этого напитка.

В остальных случаях натуральный кофе без сахара принесет лишь пользу. По мнению Русаковой, данный напиток является хорошим антидепрессантом, даже его запах улучшает настроение. Кроме того, кофе влияет на холестериновый и липидный обмены и выводит из организма лишнюю жидкость.

Диетолог Жанна Ладнова отметила, что бодрящий напиток повышает устойчивость к стрессам, улучшает физическую и психическую работоспособность, повышает двигательную активность, снижает усталость и сонливость.

Эксперт уточнила, что переносимость определяется генами, которые отвечают за метаболизм кофе. Люди, которые хорошо метаболизируют напиток, могут употреблять его три-четыре раза в день. Остальным же не рекомендуется пить более одной чашки в день. В среднем специалист посоветовала остановиться на двух чашках.

Источник: https://mir24.tv/