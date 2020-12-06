Сколько будут восстанавливаться лёгкие после коронавируса и восстановятся ли?

Эксперт уверен, что человек, который занимается спортом, переносит заболевания легче того, кто за собой не следил.

Коронавирус COVID-19: что надо знать

Врач рассказал, сколько будут восстанавливаться лёгкие после коронавируса

Коронавирус вызывает фиброзные изменения в легких, кашель и одышку, которые сохраняются на протяжении длительного срока. Об этом рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с Радио Sputnik.

По его словам, легкие человека способны сами восстановиться после заболевания. При этом пульмонолог отметил, что перенесенная коронавирусная пневмония вызывает такие последствия, как фиброзные изменения, кашель и одышка, которые сохраняются на протяжении довольно длительного срока.

Специалист рассказал, что, если не мешать организму, то он сам регенерирует. Однако врач предупреждает, что курение может стать причиной того, что легкие не смогут полностью восстановиться после заболевания. Он добавил, что организм человека может вернуться в норму как за три месяца, так и за год — в зависимости от иммунитета и физической формы.

Эксперт уверен, что человек, который занимается спортом, переносит заболевания легче того, кто за собой не следил.